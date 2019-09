Ổ gà chi chít trên Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên chỉ sau vài trận mưa

Mặt đường bị rạn nứt, ổ gà cùng 'sống trâu' xuất hiện

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mặt đường trên đèo Nại (đoạn qua xã Xuân Phương, TX.Sông Cầu, Phú Yên) bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà trên hai làn xe sát với dải phân cách cứng. Vì thế việc phương tiện né tránh làn xe có ổ gà rất nguy hiểm cho phương tiện đang lưu thông ở làn bên cạnh. Ngoài ra, một số vị trí đã bị lún nên xuất hiện "sống trâu".

Cũng theo quan sát của PV Thanh Niên, những vị trí xuất hiện ổ gà, "sống trâu" đều là những vị trí bị bong tróc đã được di tu, sửa chữa nay tái bong tróc, tạo ra những ổ gà nguy hiểm.

Chi chít ổ gà trên mặt đường QL1, đoạn qua xã Xuân Phương, TX.Sông Cầu (Phú Yên) Ảnh: Đức Huy

Không chỉ trên đèo Nại, đoạn đường từ xã Xuân Phương đến P.Xuân Yên (TX.Sông Cầu) cũng xuất hiện rải rác ổ gà. Đặc biệt, mặt đường trước cây xăng dầu Astop bị rạn nứt rất nhiều và có nguy cơ bong tróc thành những ổ gà, ổ voi gây hiểm cho phương tiện lưu thông qua đây.

Ông Lương Công Tuấn, Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu, xác nhận: “Qua kiểm tra thực tế, hiện trên QL1, đoạn qua TX.Sông Cầu, đã xuất hiện mặt đường bong tróc, tạo ổ gà, "sống trâu". Chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị có kiến nghị với cơ quan chức năng sửa chữa trước mùa mưa lũ năm nay”.

Những “ổ voi” trên QL1 sau vài trận mưa đầu mùa. Ảnh: Đức Huy

Cũng theo ghi nhận của PV Thanh Niên, một số đoạn đường khác trên QL1 qua H.Tuy An và TP.Tuy Hòa cũng bị hằn lún thành vệt. Điển hình như đoạn qua xã An Hiệp (H.Tuy An), đoạn này trong năm 2018 đã bị hằn lún thành vệt, đơn vị thi công đã sữa chữa khắc phục thảm nhựa lại và hiện nay lại xuất hiện hằn lún khiến xe qua lại rất khó khăn.

Hay như đoạn một số đoạn qua xã An Chấn (H.Tuy An) và xã An Phú (TP.Tuy Hòa) cũng xuất hiện hằn lún tương tự.

Mặt đường thảm nhựa polymer cũng bị bong tróc

Trong quá trình sửa chữa QL1, Bộ GT-VT đã đồng ý cho Ban Quản lý Thăng Long thảm tăng cường mặt đường qua TT.Chí Thạnh, H.Tuy An bằng nhựa polymer khoảng chừng 1 km, từ Km 1303 đến Km 1304. Tuy nhiên, mặt đường này cũng đã bị bong tróc sau gần 1 năm trải thảm nhựa.

Chiều 26.9, trên đoạn đường này, PV Thanh Niên quan sát và phát hiện đơn vị sửa chữa đã vá những vị trí bong tróc nhưng cách vá ổ gà rất thủ công. Công nhân chỉ tạt sơ nhựa đường, rồi xúc bê tông nhựa đổ lên, dùng chân đạp xuống và dùng bánh xe tải chở bê tông nhựa lu lèn qua.

PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Nguyễn Phương Đông, Phó giám đốc Sở GT-VT tỉnh Phú Yên, để phản ánh việc sửa chữa này quá thủ công. Theo ông Phương, việc sửa chữa mặt đường phải đảm bảo lu lèn theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc lu lèn bằng xe, bằng chân là không đúng kỹ thuật. Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Khánh, chuyên viên của Ban quản lý dự án Thăng Long, thì nhận định: “Đơn vị vá những vị trí hư hỏng chỉ tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông nên đơn vị sửa chữa mới làm như vậy”.

Dùng chân san lấp nhựa bê tông vá “ổ gà” Ảnh: Đức Huy

Ông Đông cho biết thêm, Sở GT-VT tỉnh Phú Yên cũng đã kiểm tra, kiến nghị với Bộ GT-VT nên trong ngày 27.9, Cục Giám định và Ban quản lý Thăng Long đã vào Phú Yên để kiểm tra. “Mặt đường QL1 khi vào mùa trời mưa thì phát sinh hư hỏng”, ông Đông nói và cho biết những vị trí hư hỏng đều là những vị trí đã vá lại trước đây.

Ông Vũ Ngọc Dương, Phó giám đốc Ban quản lý Thăng Long, cho biết đã chỉ đạo đoàn công tác vào Phú Yên để tiến hành kiểm điểm số lượng hư hỏng, đôn đốc các đơn vị tiến hành sửa chữa. “Chúng tôi đã có văn bản gửi các đơn vị, cho đoàn công tác của Ban vào kiểm điểm, đôn đốc các đơn vị thực hiện sửa chữa ngày. Trước mắt sẽ ký hợp đồng với các đơn vị sửa chữa của Phú Yên để tiến hành sửa chữa đảm bảo an toàn trong mùa mưa này”, ông Dương nói.

Lu lèn vị trí sữa chữa bằng bánh xe tải Ảnh: Đức Huy

Chiều dài toàn tuyến QL1 đoạn qua tỉnh Phú Yên hơn 123 km. Trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Nguyễn Hoàng Khánh, chuyên viên của Ban quản lý dự án Thăng Long, cho biết do ổ gà hư hỏng nằm rải rác nên không thể thống kê chiều dài hư hỏng. Tuy nhiên, Ban quản lý dự án Thăng Long đã phối hợp với các nhà thầu kiểm tra và khẩn trương sữa chữa để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa. Hiện có 2 đơn vị đang triển khai vá ổ gà để đảm bảo giao thông.