Ông Đoàn Ngọc Hải không còn làm Phó chủ tịch UBND Q.1

Như Thanh Niên từng thông tin, từ giữa tháng 10.2017 đến nay, ông Đoàn Ngọc Hải không còn trực tiếp đi “dẹp loạn” vỉa hè nữa. Lý do ông Đoàn Ngọc Hải “không thể ra trận được được nữa”, theo ông Đoàn Ngọc Hải là muốn làm thì phải được “sếp” gật đầu. Theo đó, ngày 13.10.2017, Chủ tịch UBND Q.1 Trần Thế Thuận (nay là Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM) ký 2 quyết định (có hiệu lực kể từ ngày ký): Quyết định số 1758 về thành lập tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Q.1 (gọi tắt là tổ kiểm tra liên ngành) và Quyết định số 1759 về thành lập tổ kiểm tra công vụ đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Q.1. Theo nội dung của Quyết định số 1758, tổ kiểm tra liên ngành chỉ được lên phương án, kế hoạch kiểm tra cụ thể “trên cơ sở đề xuất của UBND 10 phường, của tổ kiểm tra công vụ và các địa điểm theo phản ánh của người dân và cơ quan báo chí”. Một điều kiện khác “kèm theo” là phương án, kế hoạch đó phải trình Chủ tịch UBND Q.1 phê duyệt và chỉ được tiến hành kiểm tra khi được sự phê duyệt chấp thuận của Chủ tịch UBND Q.1. Theo Quyết định số 1759, có 2 tổ kiểm tra công vụ đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Q.1 được thành lập. Tổ 1 do Chủ tịch UBND Q.1 Trần Thế Thuận làm tổ trưởng. Tổ 2 do 1 Phó chủ tịch UBND Q.1 làm tổ trưởng. Các thành viên của tổ kiểm tra công vụ chủ động phân công cán bộ, công chức của đơn vị kiểm tra các nội dung vi phạm và yêu cầu UBND phường tự chấn chỉnh các nội dung còn tồn đọng (nếu có) trước khi tổ thực hiện kiểm tra địa bàn phường.