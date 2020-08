Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu giám sát giãn cách xã hội Đà Nẵng 'nghiêm ngặt hơn'

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan “ giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng một cách nghiêm ngặt hơn ”, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến kết quả công tác phòng, chống dịch.

Công an cùng các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc " đi từng ngõ, gõ từng nhà ", rà từng đối tượng; lập danh sách tất cả các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên địa bàn TP.Đà Nẵng để rà soát, sàng lọc, phát hiện sớm, quản lý chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ.

Công an phối hợp với Sở Y tế tổ chức khoanh vùng, cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế ; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng này.

Đáng chú ý, Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế khẩn trương xác minh các địa điểm và các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn, qua đó xây dựng phương án, bố trí lực lượng, tham mưu UBND TP.Đà Nẵng quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa các địa điểm có nguy cơ cao để kiểm soát chặt chẽ, tránh lây lan trên diện rộng. Quản lý tốt an ninh, an toàn tại các khu vực phong tỏa, địa điểm cách ly, bệnh viện dã chiến , các chốt kiểm tra theo quy định.