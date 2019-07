Ông Trần Vũ Hải bị khởi tố, Công an tỉnh Khánh Hòa nói gì ?

Theo thượng tá Phan Văn Cường, các quyết định khởi tố, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc ở Hà Nội của ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương (vợ ông Hải - PV) đều đã được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn từ cuối tháng 6.2019.

Theo đó, ngày 21.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Hải và bà Phương về tội trốn thuế. Ngày 24.6, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn các quyết định khởi tố hai bị can nói trên.

Tiếp đó, ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của hai bị can tại Hà Nội. Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn lệnh khám xét nói trên.

Thượng tá Cường cho biết thêm, cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm hoãn xuất cảnh và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hải và bà Phương, để phục vụ công tác điều tra.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 2.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Trần Vũ Hải, luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội.

Một nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết việc khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Hải để phục vụ điều tra liên quan đến hành vi trốn thuế khi thực hiện việc mua bán bất động sản tại TP.Nha Trang.

PV Thanh Niên đã đặt một số câu hỏi liên quan đến việc khởi tố ông Trần Vũ Hải, tuy nhiên, thượng tá Phan Văn Cường cho biết hiện cơ quan công an chưa thể cung cấp thông tin cụ thể vì “đang trong giai đoạn điều tra”.