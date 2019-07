Luật sư Trần Vũ Hải bị khởi tố về tội trốn thuế

Ngày 2.7, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi can, trong đó nghi can cầm đầu chỉ mới 19 tuổi, đưa ma túy, một loại hồng phiến mới, từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ.