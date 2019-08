Phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ đồng

Ngày 24.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Quyết Thắng (30 tuổi, trú Nghệ An) và Đặng Thái Sơn (31 tuổi, trú H.Đắk Mil, Đắk Nông) về hành vi tổ chức đánh bạc ; Hoàng Thế Mạnh, Phạm Thanh Thao (cùng 35 tuổi), Ngô Văn Duy (31 tuổi, cùng trú H.Đắk Mil) về hành vi đánh bạc