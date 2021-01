Phá đường dây làm giả báo cáo môi trường, bắt một loạt giám đốc, phó giám đốc

Ngày 16.1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam các bị can để điều tra về các hành vi giả mạo trong công tác, và làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức