Phá hơn 5,2 ha rừng chỉ bị đề nghị xử phạt hành chính: Đừng để tạo tiền lệ xấu !

Như Thanh Niê n thông tin, Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch (ở H.Phù Mỹ, Bình Định) là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (gồm 3 nhà máy 1, 2, 3) có diện tích 323 ha tại 2 xã Mỹ Thắng và Mỹ An (H.Phù Mỹ), tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỉ đồng. Từ tối 6.8, người dân xã Mỹ An phát hiện đơn vị thi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ đưa công nhân, máy móc đến chặt phá rừng dương bên ngoài khu vực dự án tại thôn Xuân Bình (xã Mỹ An) vào ban đêm. Ngày 12.8, đoàn kiểm tra của H.Phù Mỹ đã kiểm tra, yêu cầu dừng thi công, thì việc chặt phá rừng dương ven biển vào ban đêm mới dừng lại. Chủ tịch UBND xã Mỹ An và Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ đều cho rằng diện tích rừng bị chặt phá nói trên là rừng phòng hộ ven biển.