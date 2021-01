Phải nghiêm trị hành vi côn đồ trên đường

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết sau khi xảy ra sự việc, người này di chuyển lên Lào Cai. Công an Q.Thanh Xuân đã liên hệ và yêu cầu tài xế này về trình diện. Qua điều tra xác định nam tài xế tên Vũ Ngọc Long (48 tuổi, ngụ P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân) làm nghề tự do chứ không phải là cán bộ công an như mạng xã hội đồn thổi. Thượng tá Thành cho biết thêm Công an Q.Thanh Xuân sẽ đưa nạn nhân đi giám định thương tích, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố tài xế Long tội cố ý gây thương tích . Ngược lại, không đủ căn cứ khởi tố sẽ xử lý tài xế Long về hành vi gây rối trật tự công cộng.