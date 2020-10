Phải xử lý dứt điểm “luật ngầm” ở Bến xe Q.8

Loạt điều tra trên Thanh Niên phanh phui tình trạng cát cứ, ngang nhiên thu tiền trái quy định của một số người ở khu vực Bến xe Q.8 (TP.HCM) thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc. Nhiều ý kiến hoan nghênh Công an Q.8 đã nhanh chóng vào cuộc, đồng thời đề nghị phải xử lý dứt điểm tình trạng này.

Từ đơn tố cáo của nhiều chủ xe buýt hoạt động tại Bến xe (BX) Q.8 (QL50, P.5, Q.8) về nạn trấn lột trước cổng BX này (nay là Ga hành khách Q.8), PV Thanh Niên đã vào cuộc, ghi nhận thực tế và phản ánh trong loạt bài Xóa “luật ngầm” ở Bến xe Q.8 . Hai nhóm “giang hồ” người dân “điểm mặt” cũng đã được PV Thanh Niên nhận diện, thu thập chứng cứ ngang nhiên thu tiền của các tiếp viên, chủ xe buýt và người dân gửi hàng hóa qua đây, sau đó cung cấp cho cơ quan công an. Trước mắt, từ chứng cứ PV Thanh Niên cung cấp, Công an Q.8 nhanh chóng vào cuộc xử lý, đưa 6 người thuộc 2 nhóm ở khu vực BX Q.8 về trụ sở để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Những người này là ai? Có thẩm quyền gì? Không có quy định, nhưng tại sao lại thu? Công an phường ở đâu?..., là hàng loạt câu hỏi mà bạn đọc (BĐ) đặt ra khi theo dõi loạt bài Xóa “luật ngầm” ở Bến xe Q.8. “Tại sao bọn “ác ôn” này hà hiếp người dân một thời gian dài như vậy mà cơ quan chức năng không biết? Hy vọng qua bài báo này pháp luật xử lý nghiêm bọn chúng để dân được bình yên”, BĐ Phạm Văn Trung đề nghị.

Hy vọng công an vào cuộc rồi thì thượng tôn pháp luật để dân yên ổn làm ăn, đất nước phát triển. Hung Ngo

BĐ Doan Anh cho rằng: “Nếu chính quyền, công an quyết liệt, sâu sát thì tôi tin rằng “ giang hồ ” không dám lộng hành. Đề nghị cơ quan chức năng Q.8 vào cuộc ngay; đừng để tái diễn cảnh cưỡng đoạt tài sản kiểu băng Khánh “trắng” khi xưa”. Đồng tình, BĐ Trinh Phi Le ý kiến: “Công an phải có trách nhiệm phát hiện, xử lý những hiện tượng trấn lột, nguy cơ về an ninh trật tự trên địa bàn ngay từ khi vấn đề mới bắt đầu. Sự việc diễn ra thường xuyên và khá lâu nhưng vẫn không có lực lượng hay ban ngành nào sớm giải quyết? Hiện tượng đã vậy mà còn phải có đơn của dân tố giác mới làm hồ sơ giải quyết?”.