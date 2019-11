Phạm Công Danh đòi được trả 114 bất động sản

2 giai đoạn của vụ án Ngày 15.11, TAND TP.HCM khai mạc phiên xử sơ thẩm vụ án Hứa Thị Phấn (72 tuổi, nguyên cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) và 5 đồng phạm phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, giai đoạn 2, khi các bị cáo gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, nay là CB Bank) 1.338 tỉ đồng. Vụ án dự kiến xét xử trong 10 ngày. Để phục vụ việc xét xử, tòa án triệu tập 91 cá nhân, gồm một loạt các bị án như Phạm Công Danh (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng - VNCB), Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Hoàng Văn Toàn (nguyên Tổng giám đốc Trustbank)... Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm bị xét xử vì gây thiệt hại cho Trustbank hơn 6.362 tỉ đồng. Theo đó, Hứa Thị Phấn bị tuyên phạt 30 năm tù, bồi thường 16.791 tỉ đồng. Đồng thời, trong cả giai đoạn 1 và 2 vụ án, tòa đều xử vắng mặt bị cáo Hứa Thị Phấn do bị cáo bị bệnh nặng. Theo hồ sơ vụ án, bà Phấn bị khởi tố bị can ngày 22.3.2017. Nhưng từ ngày 6.3.2017, bà này được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tân Hưng (Q.7, TP.HCM) cấp cứu. Từ đó đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhiều lần đến Bệnh viện đa khoa Tân Hưng để hỏi cung, nhưng bà Phấn luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi đều không trả lời. Kết luận của Hội đồng giám định y khoa do Cơ quan CSĐT Bộ Công an trưng cầu giám định, kết luận bà Phấn mất sức khỏe 93%, do các bệnh cao huyết áp giai đoạn 2, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, thoái hóa khớp gối... và không có khả năng đi lại.