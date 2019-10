Phạm nhân trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt

Sáng 30.10, trung tá Bùi Ngọc Dũng, giám thị Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) xác nhận thông tin trại giam đã phối hợp với lực lượng công an xã Lộc Nam (H.Bảo Lâm) và người dân địa phương bắt giữ Trần Văn Tuân khi Tuân đang lẩn trốn trong một vườn cà phê.

Trung tá Bùi Ngọc Dũng cho biết: Sau khi trốn khỏi trại giam , Trần Văn Tuân đã lẩn trốn vào vườn cà phê của người dân rồi đi vào xã Lộc Nam. Vào khoảng 23 ngày 29.10, Tuân từ trong vườn cà phê của người dân tại thôn 2 (xã Lộc Nam)đi ra đường. Sau đó, Tuân nhờ người dân chở ra Bến xe Đức Long ( TP.Bảo Lộc ) để tẩu thoát. Tuy nhiên, nhờ vào những đặc điểm nhận dạng về phạm nhân trốn trại mà báo chí đã đăng tải, người dân nhận ra Trần Văn Tuân chính là đối tượng vừa trốn trại đang bị công an truy nã. Ngay sau đó, người dân địa phương đã tìm cách báo cáo vụ việc cho công an xã. Cùng lúc, lực lượng công an xã Lộc Nam và Công an Trại giam Đại Bình đã lên phương án phối hợp cùng người dân bắt gọn Tuân.