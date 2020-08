Phân luồng giao thông phục vụ lễ quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong 2 ngày diễn ra quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Công an TP.Hà Nội đã có kế hoạch phân luồng giao thông, hạn chế nhiều tuyến phố.

