Phẫn nộ với “dân quân xã” giết mèo rừng, đăng Facebook

Như Thanh Niên thông tin, hôm qua (26.8), Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) vừa gửi công văn đề nghị Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) điều tra, xử lý H.H.C (trú xã Tân Thanh, H.Cái Bè), được cho là một dân quân xã, về hành vi giết hại nhiều mèo rừng là động vật hoang dã quý hiếm và đăng tải hình ảnh trên trang Facebook cá nhân. Theo ENV, tổng đài của trung tâm này đã nhận được hơn 100 cuộc gọi, tin báo của người dân thông báo về hành vi giết hại động vật hoang dã của C., cho thấy người dân rất bức xúc, phẫn nộ về những hình ảnh phản cảm mà người này đăng trên Facebook. Cũng theo ENV, sau khi xác minh, trung tâm này cho rằng, cá thể động vật hoang dã bị giết hại đăng trên Facebook cá nhân của C. là mèo rừng, một loài thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, quy định tại Nghị định 06/2019 của Chính phủ.