Phẫn nộ với nhóm côn đồ đánh gãy tay, chân người dân

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 23 giờ ngày 6.6, anh Nguyễn Văn Toán (28 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, H.Di Linh, Lâm Đồng) chạy xe máy trên QL20 hướng từ trung tâm Bảo Lộc về xã Hòa Ninh. Khi đến đoạn qua ngã ba Thanh Xá (xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc), bất ngờ anh Toán bị một nhóm côn đồ 5 người cầm gậy gộc, gạch đá đi trên nhiều xe máy, đuổi theo chặn đánh.

Bị đuổi đánh, anh Toán nhặt khúc cây bên đường chống trả, nhưng bị dồn vào cửa một nhà dân, bị đánh đập dã man cho tới lúc bất tỉnh. Sau đó nhóm côn đồ lên xe máy rời khỏi hiện trường. Camera an ninh của một hộ dân gần đó đã ghi lại toàn bộ vụ việc. Anh Toán được người đi đường phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, sau đó anh được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Rùng mình cảnh tượng nhóm thanh niên dùng gậy gộc đánh người bất tỉnh tại chỗ

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an Bảo Lộc đã điều tra và xác định được nhóm người trực tiếp đánh anh Nguyễn Văn Toán. Rạng sáng 10.6, các trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an Bảo Lộc đã bắt Trần Văn Đức (25 tuổi), Nguyễn Văn Đại (23 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (22 tuổi), Nguyễn Đức Khải (23 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Nga). Bước đầu, tại cơ quan công an, 5 nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

"Quá dã man"

Đó là cụm từ mà bạn đọc (BĐ) nói về vụ việc khi gửi các ý kiến về cho Thanh Niên. “Quá dã man, bọn côn đồ bây giờ không còn đánh dằn mặt nữa mà triệt hạ nạn nhân đến mức tàn bạo nhất có thể và sẵn sàng cướp đi tính mạng của họ. Cơ quan chức năng cần nhanh chóng sửa luật, tăng mức hình phạt gấp nhiều lần mới hy vọng giảm bớt tình trạng này. Như trong tình huống này thì những tên này phải chịu án chung thân đến tử hình tùy thuộc vào tính mạng của nạn nhân mới xứng đáng", BĐ Nhạc bức xúc.

"Tất cả đều trẻ, hung hăng, tàn bạo, 5 tên côn đồ cố ý đánh một người. Dù là lý do gì cũng không thể chấp nhận hành động cố sát xem thường tính mạng người dân lẫn pháp luật. Rồi những người này sẽ phải trả giá cho những hành vi xem thường pháp luật", BĐ Trịnh Cường ý kiến.

Trong khi đó, BĐ Nguyễn Trọng Thường cho biết đọc thông tin xong "bức xúc quá phải tham gia bình luận" và đề nghị "các cơ quan tham mưu ban hành luật cần tham mưu cho nhà nước chỉnh sửa, tăng mức hình phạt, các khung hình phạt phải đủ sức răn đe thì mới giảm các vụ vi phạm và coi thường pháp luật như thế này".

Phải mạnh tay với côn đồ

BĐ rất phẫn nộ với hành vi của nhóm côn đồ trên và đề nghị cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm. "Còn trẻ mà sao hung tợn kinh khủng vậy không biết nữa, luật pháp cần thật mạnh tay với những hành vi côn đồ này", BĐ Nghia Dinh đề nghị.

"Theo tôi, nên sửa đổi luật theo hướng tăng khung hình phạt tội cố ý gây thương tích như khung hình phạt cố ý giết người chứ bọn du côn giờ quá lưu manh và nguy hiểm. Gây ra nhiều bất an cho xã hội", BĐ Tịnh ý kiến.

"Bọn côn đồ là "ác mộng" của người dân lương thiện. Hiện nay có lẽ các hình phạt dành cho bọn này quá nhẹ nên không còn tác dụng răn đe. Từ diễn biến trong thực tế cuộc sống , đề nghị các nhà làm luật có những điều chỉnh về luật để có chế tài mạnh hơn với các hành vi côn đồ", BĐ Trí Nhân nêu quan điểm.

BĐ Ngọc Loan nêu ý kiến: "Không chỉ riêng trong trường hợp này mà tình trạng côn đồ, xem thường pháp luật xảy ra trên khắp cả nước. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp triệt để cho vấn nạn này".