Phẫn nộ vụ vợ thuê côn đồ đánh người tố cáo chồng

Đồng thời, Công an TP.Thái Bình cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 1 bị can; khởi tố bị can , cấm rời khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác để điều tra cùng về tội cố ý gây thương tích. Đáng chú ý là trong số các bị can trên, có Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, trú P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) là vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong.