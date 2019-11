Công an truy đuổi thanh niên ngáo đá, giải cứu các con tin

Ngày 7.11, ông Vũ Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Hải Hà (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xác nhận thông tin trên và cho biết, lực lượng công an xã này đã giải cứu thành công các con tin và khống chế, bắt giữ nghi phạm Đào Duy Hưng (42 tuổi, ngụ tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), bàn giao cho Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tiếp tục điều tra , làm rõ.

Theo ông Phúc, khoảng 15 giờ 30 chiều 6.11, người dân thôn Hà Tây, xã Hải Hà phát hiện Đào Duy Hưng có biểu hiện bất thường, nên báo cho Công an xã Hải Hà. Khi lực lượng công an đến nơi để kiểm tra hành chính, thì Hưng chạy vào một nhà dân lấy một con dao dài khoảng 25 cm đe dọa nếu ai tiếp cận , sau đó bỏ chạy ra tỉnh lộ 513 (đoạn qua xã Hải Hà).

Lực lượng công an xã và cảnh sát giao thông truy đuổi, áp sát nghi phạm ẢNH CẮT TỪ CLIP

Khi ra đến đường 513, Hưng chặn 1 chiếc xe tải, rồi nhảy lên ca bin bắt tài xế chở đi, hòng thoát khỏi sự truy đuổi của công an. Tài xế xe tải điều khiển xe chạy đến Cảng Gang thép Nghi Sơn (Khu kinh tế Nghi Sơn) thì dừng lại, nhanh chóng rời khỏi xe. Ngay lập tức, Hưng cũng xuống xe và tiếp tục khống chế, ép một tài xế xe taxi đang đậu ở gần đó đòi chở ra hướng quốc lộ 1A.

Khi đến địa phận xã Hải Thượng (huyện Tĩnh Gia), tài xế xe taxi bất ngờ đi chậm lại rồi dừng xe đột ngột, mở cửa nhảy xuống hô hoán người dân và lực lượng công an từ phía sau đuổi đến, khiến Hưng phải xuống bỏ chạy. Trước khi bỏ chạy, Hưng đã cướp luôn chiếc điện thoại di động của tài xế taxi.

Chạy đến cuối địa phận xã Hải Thượng, phát hiện chị Hoàng Thị Hà (35 tuổi, ngụ tại xã Hải Thượng) đang đứng cùng chiếc xe máy trước nhà, Hưng khống chế, dí dao vào cổ bắt chị Hà phải chở mình bỏ trốn.

Nghi phạm liên tiếp khống chế nhiều người để tìm cách tẩu thoát ẢNH CẮT TỪ CLIP

Cùng lúc này, lực lượng công an xã và cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đuổi tới, bao vây đối tượng. Tuy nhiên do Hưng đang dí dao vào cổ, khống chế chị Hà nên lực lượng công an không dám bắt Hưng ngay. Phải mất gần 20 phút, lực lượng công an mới bất ngờ áp sát, giải cứu được chị Hà và khống chế, bắt giữ Hưng.