Khởi tố 3 trưởng khoa và 2 điều dưỡng của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Ngày 31.10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ án liên quan đến 5 cán bộ, nhân viên đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa (đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Thanh Hóa).

Theo đó, ngày 30.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can, gồm: Vi Du Lịch (47 tuổi), Trưởng khoa Nam 1; Phan Văn Giỏi (58 tuổi), Trưởng khoa Nam 2 và Đinh Thị Thu Hồng (46 tuổi), Trưởng khoa Nữ.