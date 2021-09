Pháp sẵn sàng viện trợ thêm vắc xin Covid-19 cho Việt Nam

Trong bối cảnh đại dịch hiện nay, Thủ tướng mong muốn quan hệ hợp tác truyền thống, lâu đời và rất hiệu quả trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Pháp càng được củng cố, thắt chặt hơn nữa, đặc biệt là trong việc chia sẻ kinh nghiệm chống dịch.

Đại sứ Pháp bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp; đồng thời mong muốn quan hệ với Việt Nam tiếp tục được tăng cường thực chất, hiệu quả hơn và sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu hai bên cùng quan tâm.

Về thương mại, Đại sứ cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Pháp để thúc đẩy sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA); sẵn sàng tìm mọi khả năng viện trợ thêm vắc xin cho Việt Nam trong thời gian tới; thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" với thủy sản Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông , Đại sứ Warnery khẳng định Pháp mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982.