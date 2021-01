Phát hiện, bắt giữ nhiều nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Chiều 21.1, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đã tổ chức đưa 8 người Trung Quốc đến Lạng Sơn, phối hợp với Cục QLXNC (Bộ Công an) và Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao cho phía Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị.