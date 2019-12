Phát hiện khối lượng lớn chất thải 'lạ' chôn trộm gần nguồn nước sạch ở Sóc Sơn

Phản ánh đến Thanh Niên, ông Đặng Văn Tư cho biết, do quá bức xúc về vụ việc khu đất trồng cây lâu năm của gia đình và của hàng xóm ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội (gần bãi rác Nam Sơn ) bị kẻ gian chôn lấp chất thải nghi là chất thải nguy hại, bốc mùi thối, ông cùng một số hộ dân đã làm đơn tố cáo gửi đến UBND huyện Sóc Sơn và Công an huyện Sóc Sơn.

Nội dung đơn tố cáo do ông Tư đại diện đứng đơn, nêu sáng 4.7, nhận được tin báo có kẻ gian chôn chất thải nghi là chất thải nguy hại vào khu đất trồng cây lâu năm của gia đình ông và một số hộ khác, sau khi kiểm tra, xác thực có 2 hố chôn lấp chất thải, gia đình ông Tư và anh Đặng Văn Đại (38 tuổi, cũng bị kẻ gian chôn trộm rác thải nghi nguy hại trong vườn) đã thông báo đến Hợp tác xã Môi trường Xanh, do một người tên Cường làm chủ.

Sau khi thông báo sự việc, ngày 7.7, Hợp tác xã Môi trường Xanh đã cho người đến dọn dẹp số chất thải ở 2 hố chôn lấp trái phép mang đi. Khi máy xúc của Hợp tác xã Môi trường Xanh đến dọn dẹp, có nhiều người dân chứng kiến, và đại diện Công an huyện Sóc Sơn cũng đến lập biên bản, lấy mẫu đất mang đi xét nghiệm.

Một trong số những hố chôn chất thải "lạ" được ông Tư thuê máy xúc bới lên bốc mùi thối, hắc nồng nặc, đứng cách xa hàng trăm mét vẫn phải bịt mũi Ảnh Lê Quân

Đến 5.8, gia đình ông Tư và anh Đại tiếp tục phát hiện thêm 5 hố chôn lấp chất thải có mùi hôi, thối, hắc nồng nặc tại khu đất trồng cây lâu năm. Ngay sáng hôm sau, người dân đã thuê máy xúc đến đào đất ở các vị trí chôn lấp thì phát hiện khối lượng lớn chất thải có mùi thối, hắc, rất khó ngửi.

“Chúng tôi giữ nguyên hiện trường, báo chính quyền xã, đại diện Công an huyện Sóc Sơn đến lập biên bản hiện trường, lấy mẫu mang đi giám định. 4 tháng qua, các hộ dân chúng tôi nhiều lần phản ánh vụ việc ra chính quyền địa phương, Công an huyện Sóc Sơn, UBND huyện Sóc Sơn , nhưng chưa được quan tâm giải quyết dứt điểm. Theo ước tính, khối lượng chất thải nghi là chất thải nguy hại, hóa chất độc hại kẻ gian chôn trong khu đất trồng cây lâu năm của gia đình là hàng chục tấn”, ông Tư cho biết.

Theo ông Tư, từ đầu năm nay, khu đất trồng cây lâu năm của gia đình (có địa hình dạng đồi bát úp) có cho một người tên Tám, là người dân địa phương, tham gia kinh doanh tại Hợp tác xã Môi trường Xanh, san gạt tạo mặt bằng. Gần đây, ông Tư phát hiện có chất thải chôn lấp trong khu đất, đã nhiều lần chất vấn người tên Tám này nhưng không nhận được thái độ hợp tác.

“Sau khi tôi thuê máy xúc đào đất lên thấy chất thải nghi là hóa chất độc hại thì anh Tám này trốn biệt luôn”, ông Tư nói.

Đây là chất thải "lạ" được người dân bới lên trong khu đất, để lộ thiên nhiều ngày đã bớt mùi, đóng thành tảng giống xi măng Ảnh Lê Quân

Dẫn chúng tôi đến xem từng hố chôn lấp chất thải, ông Tư cho biết, khi máy xúc đào sâu khoảng 3 - 4 m thì lộ chất thải có mùi ghê sợ này. Khi mới đào lên, chất thải bốc mùi thối, hắc nồng nặc. Đổ nước vào sôi ùng ục, bốc khói đen. Để lâu ngoài trời sẽ bớt mùi, vón cục, nhìn giống xi măng.

"Chúng tôi rất hoang mang, không biết là hóa chất gì, nghe các cháu đi làm việc ở khu công nghiệp tại Bắc Ninh về bảo rằng, đây là mủ pin điện thoại thải ra. Nếu đúng thế, chất thải này rất độc hại . Kẻ chôn chất thải này rất ác tâm vì từ hố này đến trạm sản xuất nước sạch lấy nguồn là nước ngầm từ giếng khoan cung cấp cho cả mấy trăm hộ dân thôn Lai Sơn chỉ vài ba trăm mét. Chất độc sẽ từ từ ngấm xuống đất, hòa vào đầu độc nguồn nước sạch của cả thôn chúng tôi”, ông Tư bức xúc.

Nhiều người dân thôn Lai Sơn cũng bức xúc vì những hố chôn lấp chất thải cũng rất gần dòng suối Sú là nơi lấy nước phục vụ chăn nuôi, canh tác của người dân xã Bắc Sơn.

Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ việc do “chưa có kết quả giám định chất thải”?

Ông Đặng Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn xác nhận, gia đình ông Tư, anh Đại và một số người dân khác đã phản ánh đến chính quyền địa phượng vụ việc này từ tháng 7. Nhưng ở cấp độ chính quyền xã, đã báo cáo lên UBND huyện Sóc Sơn và Công an huyện Sóc Sơn đã đến lập biên bản, lấy mẫu thụ lý.

Những hố chôn lấp chất thải "lạ" nằm gần trạm cấp nước sạch cho cả trăm hộ dân thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn và cách không xa dòng suối Sú Ảnh Lê Quân

Trong khi đó, đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn cho biết, đã nhận được phản ánh của người dân. Tuy nhiên, thời gian qua, cơ quan Công an huyện Sóc Sơn vào cuộc điều tra nên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện chưa được giao vào cuộc. Gần đây, lãnh đạo huyện mới có chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường vào cuộc.

Thanh Niên đã liên hệ với thượng tá Nguyễn Văn Ngân, Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn, người trực tiếp thụ lý giải quyết vụ việc chôn lấp chất thải nghi là hóa chất độc hại tại khu đất tại thôn Lai Sơn, thì ông này cho biết bận họp chưa thể cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, theo văn bản “Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm” của Công an huyện Sóc Sơn, do chính thượng tá Ngân ký, gửi Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn và người dân vào ngày 17.10, thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã tạm đình chỉ việc giải quyết vụ việc do ông Đặng Văn Tư trình báo, với lý do “chưa có kết quả giám định chất thải”.

Ông Tư và nhiều người dân ở thôn Lai Sơn đều rất hoang mang cho rằng, vụ việc được phát hiện, trình báo, tố cáo từ nhiều tháng qua, nhưng đến nay, cơ quan chức năng địa phương chưa thực sự vào cuộc giải quyết. Trong khi đó, chất thải vẫn nằm trong lòng đất, nơi cách không xa nguồn nước sạch của hàng trăm hộ dân thôn Lai Sơn.