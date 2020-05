Phát hiện siêu đường dây đánh bạc qua mạng internet lên tới 64.000 tỉ đồng

Ngày 28.5, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô cực lớn xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố, bắt giữ 16 người để điều điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong số này, có Trương Ngọc Tú (37 tuổi, ngụ P.Việt Hưng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội), được xác định là một trong những đối tượng điều hành cao cấp của đường dây nêu trên.

Trước đó, từ đầu năm 2020, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, phối hợp với Cục Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Bộ Công an xác định một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với trò chơi Nổ hũ.