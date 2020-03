'Phát lệnh' điều tra, rà soát người nhập cảnh cùng hành khách Nhật nhiễm Covid-19

Công điện số 357/CĐ-BCĐQG được phát đi trong tối 4.3, do Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Ban chỉ đạo quốc gia) Đỗ Xuân Tuyên ký, gửi Bộ Công an và Ủy ban nhân dân TP.HCM đề nghị rà soát người nhập cảnh cùng hành khách Nhật Bản nhiễm Covid-19.

Công điện nêu rõ, theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, ngày 3.3, có 1 hành khách người Nhật được phát hiện nhiễm vi rút Covid-19 tại Nhật Bản sau khi đi từ Campuchia, quá cảnh qua Việt Nam, và về Nhật Bản.

Cụ thể, hành khách này đi từ Siem Reap (Campuchia) về sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM ngày 3.3 trên chuyến bay số VN814 của Vietnam Airlines, tại số ghế 33D, sau đó chuyển chuyến bay VN340 của hãng này đi Nhật Bản tại số ghế 2C. Ngày 4.3.2020, máy bay này quay trở lại Việt Nam với số hiệu VN341.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân TP.HCM điều tra, rà soát người tiếp xúc ca bệnh, phi hành đoàn trên chuyến bay của Vietnam Airlines với hành khách Nhật Bản nhiễm Covid-19 (Ảnh minh họa) ẢNH MAI THU

Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào nước ta, Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát danh sách người nhập cảnh đi trên chuyến bay số VN814 của Vietnam Airlines ngày 3.3 từ Siem Reap về sân bay Tân Sơn Nhất và chuyến bay số VN341 của Vietnam Airlines ngày 4.3 từ Nhật Bản về sân bay Tân Sơn Nhất; xác định địa chỉ nơi lưu trú của những người này để thông báo ngay cho chính quyền địa phương thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe kịp thời theo quy định.

Điều tra người tiếp xúc ca bệnh, phi hành đoàn

Ban chỉ đạo quốc gia cũng đề nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức điều tra người tiếp xúc (kể cả phi hành đoàn, tiếp viên và nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất), người đi cùng với trường hợp nhiễm Covid-19 người Nhật nói trên trên các chuyến bay, xác định danh sách người nhập cảnh từ chuyến bay VN814 cũng như chuyến bay VN341 vào Việt Nam, để tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Công điện của Ban chỉ đạo quốc gia cũng đồng thời yêu cầu thực hiện việc khử trùng các tàu bay liên quan, những khu vực người nhiễm Covid-19 nói trên đã từng đi đến, sử dụng dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất, để ngăn ngừa virus lây lan. Báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) kết quả điều tra, xử lý ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tối cùng ngày, lúc 19 giờ 30 phút, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã ra thông báo kêu gọi 5 hành khách trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap (Campuchia) đến TP.HCM lúc 22 giờ 3 phút ngày 3.3 nhập cảnh vào TP.HCM (cùng chuyến bay với hành khách Nhật Bản nêu trên) liên hệ ngay với y tế địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

Theo HCDC, liên quan hành khách người Nhật nhiễm Covid-19, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thực hiện cách ly 2 nhân viên an ninh và 6 nhân viên phục vụ tại phòng thương gia hạng C do tiếp xúc gần với hành khách Nhật Bản nhiễm Covid-19. Công ty dịch vụ mặt đất Viags đã thực hiện cách ly 1 nhân viên phục vụ mặt đất.