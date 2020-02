Phạt 'Quân mã tấu' 10 triệu đồng vì hoang tin 'bị nhiễm virus corona, sớm gặp ông bà'

Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng Facebook sai sự thật, tự nói mình nhiễm virus corona

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 18.2, Quân sử dụng Facebook tên “Quân mã tấu” viết status với tâm trạng “đang cảm thấy đau khổ cùng với..... tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh” cùng nội dung “ Bị nhiễm virus corona rồi kiểu này chắc sớm gặp ông bà quá”.

Sau khi đăng, Quân thấy có nhiều bình luận cảnh báo sẽ bị công an xử phạt nên vào sáng hôm sau, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19.2, Quân gỡ bỏ bài viết trên trang facebook cá nhân.

Tuy nhiên, thông tin sai sự thật trên cũng đã khiến nhiều người lo lắng và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Công an huyện Gò Dầu cùng Phòng An ninh Chính trị Công an Tây Ninh sau đó xác minh, mời Quân lên làm việc.

Tại công an, Quân khai nhận mình ở Sóc Trăng. Trước đó, Quân từ Sóc Trăng đến nhà bạn ở ấp 3, xã Bàu Đồn (huyện Gò Dầu) chơi, thấy không khỏe trong người nên đến tiệm thuốc tây gần bệnh viện đa khoa Tây Ninh mua thuốc cảm, sốt thông thường. Khi được hỏi, có biết dịch bệnh covid-19 là như thế nào? Quân cho biết mình "không biết gì".

Ngoài ra, Quân thừa nhận việc đăng tải bài viết trên của mình chỉ là để "đùa giỡn với bạn bè" chứ không có mục đích khác và đồng thời nhận thức việc đăng tải thông tin nói trên là sai nên đã gỡ bỏ và đăng cải chính lại thông tin trên trang cá nhân của mình.