Phi công người Anh nhiễm Covid-19 hồi phục kỳ diệu, đã tự thở được

Việt Nam có được phép ghép tạng cho người nước ngoài khi không có thân nhân cho phép? * Trong trường hợp bệnh nhân 91 nhiễm Covid-19 diễn tiến xấu đi, Bộ Y tế đã đặt ra phương pháp ghép phổi để cứu bệnh nhân này. Vậy, liệu Việt Nam có được phép ghép tạng cho người nước ngoài khi họ không có thân nhân cho phép? - Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP.HCM): Theo quy định tại Điều 61, luật Khám bệnh, chữa bệnh về thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa quy định: Mọi trường hợp phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa đều phải được sự đồng ý của bệnh nhân hoặc đại diện của bệnh nhân (bằng văn bản). Trường hợp không thể hỏi ý kiến của bệnh nhân hoặc người đại diện của bệnh nhân và nếu không thực hiện phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân thì người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh quyết định tiến hành phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa. Do đó, trong tình huống của bệnh nhân 91 nhiễm Covid-19 thì việc phẫu thuật không cần có sự chấp nhận của người đại diện nữa, mà sẽ do người đứng đầu bệnh viện đang khám, chữa bệnh quyết định. Việc Đại sứ quán Anh có thể bảo hộ công dân ghép phổi hay không thì phải xem xét quy định của pháp luật nước Anh. Nếu pháp luật nước Anh có quy định và không vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ được quyền bảo hộ công dân nước mình theo điều ước quốc tế về bảo hộ công dân mà các nước đã ký kết.