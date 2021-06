Phía nam lao đao vì Covid-19

Bình Dương F0 tăng nhanh

Ngày 24.6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương ghi nhận thêm 27 ca dương tính với Covid-19 , trong đó có một ca là tài xế của Công ty sách - thiết bị trường học TP.HCM. Như vậy, đến nay tại Bình Dương đã ghi nhận 191 ca dương tính lây lan trong cộng đồng tính từ đợt dịch thứ 4 (tháng 5.2021).

Theo CDC Bình Dương, vào ngày 30.5, 2 nữ sinh viên dương tính với Covid -19 có liên quan đến ổ dịch điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đang học tại TP.HCM về thăm nhà tại P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An) đã lây cho mẹ, chị gái và người em trai. Sau đó, đến bệnh nhân (BN) 8113 từ Hà Nội vào TP.HCM, tiếp xúc với 3 F0 từ chuỗi lây nhiễm điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, sau đó lên Bình Dương đi nhiều nơi, ăn cơm tối tại Công ty Phúc Đạt khiến số ca dương tính được phát hiện tại công ty này lên đến 7 ca (trong đó, có 2 BN đã về Hà Tĩnh và lây lan dịch tại đây).

Thêm 279 ca lây nhiễm trong nước

27 ca; Bắc Giang 28 ca; Đà Nẵng 20 ca; Tiền Giang 9 ca; Phú Yên 8 ca; Bắc Ninh 7 ca; Thái Bình và Nghệ An mỗi tỉnh có 5 ca; Tây Ninh, Long An và Hưng Yên mỗi tỉnh có 2 ca; Khánh Hòa và Hải Phòng mỗi tỉnh, thành có 1 ca. 260/279 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 19 ca trong cộng đồng và đang điều tra nguồn lây nhiễm. Cùng ngày, 75 BN được công bố khỏi bệnh; 2 ca tử vong là các BN 13082 (nam, 88 tuổi, địa chỉ tại H.Việt Yên, Bắc Giang) có tiền sử tăng huyết áp và BN 11081 (nam, 82 tuổi, địa chỉ tại H.Yên Dũng, Bắc Giang) có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Liên Châu Ngày 24.6, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 285 ca mắc Covid-19. Trong đó, 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hòa 4 ca và Tây Ninh 2 ca. 279 ca lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 162 ca; Bình Dương

Ngày 12.6, Bình Dương tiếp tục ghi nhận 1 ca dương tính là nữ công nhân (CN) tại Công ty TNHH PuKu (KCN Đồng An 1, TP.Thuận An), lưu trú tại TP.Thủ Đức (TP.HCM). Đến nay đã lây lan cho 4 CN khác. Cũng trong thời gian này, Bình Dương tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca dương tính là những người làm chung với 1 BN ở Công ty tin học Huy Hoàng (TP.HCM), cư trú tại chung cư Marina Tower (P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An).

Cách ly ổ dịch ở P.Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên, Bình Dương) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đồng Nai lo mầm bệnh từ vùng lân cận

Còn tại Đồng Nai, sáng 24.6, Đoàn của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 1 khu nhà trọ, 2 doanh nghiệp và Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Nai. Sau đó, đoàn họp với UBND tỉnh Đồng Nai với sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam , họp trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết trong đợt dịch thứ 4 này, trên địa bàn có 4 ca nhiễm do lây lan trong cộng đồng. Về tình hình chung thì Đồng Nai vẫn đang kiểm soát tốt, tuy nhiên tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM và Bình Dương đang diễn biến phức tạp thì nguy cơ Đồng Nai bị lây nhiễm, bùng phát dịch nhất là trong KCN là rất cao. “Hiện có khoảng 10.000 người lao động sống tại TP.HCM nhưng làm việc tại Đồng Nai và ngược lại, hằng ngày di chuyển qua lại nên nguy cơ lây nhiễm dịch vô cùng lớn”, ông Vũ cho biết. Để ngăn chặn dịch xâm nhập KCN, Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản phòng chống như kêu gọi người lao động ở vùng dịch hạn chế di chuyển, các công ty tổ chức cho CN lưu trú tại công ty... Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, về lâu dài cần có sự phối hợp, bàn bạc giữa TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương.

Còn Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho hay đến nay, các ca dương tính, ca F1 nguy cơ cao đều lây từ TP.HCM và Bình Dương qua. Trong khi đó, quy mô công nghiệp Đồng Nai rất lớn, với khoảng 1,2 triệu CN, nếu như bị dịch xâm nhập, đặc biệt là tại các KCN thì thiệt hại không đếm xuể. “Dịch chưa xâm nhập mạnh là may mắn thôi, nếu không có phản ứng quyết liệt hơn không sớm thì muộn Đồng Nai cũng giống như Bình Dương”, ông Dũng cảnh báo. Hiện UBND tỉnh đang lấy ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, sau đó xin ý kiến Chính phủ về việc ra văn bản tìm giải pháp quản lý chung giữa các địa phương.

Bàn về vấn đề này, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng các địa phương triển khai chống dịch rất tốt, nhưng một số thứ chỉ là trên giấy chứ thực tế chưa hiệu quả. Như việc số tài xế từ vùng dịch như TP.HCM, Bình Dương hằng ngày đi đến Đồng Nai, tỉnh chưa nắm được. “Chúng ta không cấm, nhưng nhất quyết phải kiểm soát chặt người từ vùng dịch đi đến các địa phương khác. Ngoài người lao động thì cần quan tâm, chú ý đến giới tài xế, phụ xe; phải nắm được lịch trình của họ từ TP.HCM đến Đồng Nai và đi những đâu, yêu cầu phải khai báo y tế , thông báo địa điểm”, Phó thủ tướng nói.

Ngoài ra, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế phối hợp với TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương cũng như các địa phương lân cận bàn giải pháp quản lý các đối tượng qua lại giữa các tỉnh trên tinh thần không đổ lỗi cho nhau khi có ca dương tính. Về kiến nghị nguồn vắc xin Covid-19, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay Chính phủ đang nỗ lực cố gắng để có vắc xin sớm nhất và sẽ ưu tiên cho CN.

Xuất hiện ổ dịch tại KCN ở Tây Ninh

Ngày 24.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tây Ninh họp khẩn sau khi ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 mới chưa rõ nguồn lây tại Công ty TNHH Winga Việt Nam (thuộc KCN Thành Thành Công, TX.Trảng Bàng). Trước đó, tối 23.6, Sở Y tế đã kiểm tra nhanh 150 mẫu ngẫu nhiên cho kết quả âm tính và 395 mẫu xét nghiệm Realtime-PCR tại Công ty Winga Việt Nam, trong đó có 90 mẫu được gửi đến Viện Pasteur (TP.HCM) xét nghiệm, thì có 5 mẫu dương tính với Covid-19 (4 CN ngụ tại Long An và 1 người ngụ tại ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, TX.Trảng Bàng). Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đề nghị ngành y tế phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa Công ty Winga để ngăn chặn lây nhiễm, yêu cầu toàn bộ 1.000 CN ở lại, không di chuyển ra bên ngoài; đưa 29 trường hợp F1 đi cách ly tập trung; tiếp tục lấy 610 mẫu đi xét nghiệm; đề nghị TX.Trảng Bàng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Chính phủ. Tính đến nay trên địa bàn Tây Ninh đã có 8 ca dương tính với Covid-19 cộng đồng (tại TX.Trảng Bàng và H.Gò Dầu).

Bình Thuận, Phú Yên giãn cách xã hội một số địa phương

Cũng trong ngày 24.6, UBND tỉnh Bình Thuận họp khẩn sau khi phát hiện 1 nhân viên y tế của BVĐK Bình Thuận có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. BN là nữ bác sĩ vừa được BVĐK Bình Thuận tiếp nhận từ Đồng Nai về công tác tại khoa sản từ ngày 14.6. BN có nhà ở H.Tuy Phong, thường xuyên di chuyển trên các chuyến xe nội tỉnh Phan Thiết - Tuy Phong. Trong 6 ngày qua, BN tiếp xúc với 308 F1, trong đó hơn 200 người là nhân viên y tế của BVĐK Bình Thuận. Để ngăn chặn dịch lây lan, từ 12 giờ ngày 24.6, Bình Thuận thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ TP.Phan Thiết. Tương tự, từ 0 giờ ngày 25.6, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với toàn H.Tuy Phong. Đồng thời, Bình Thuận đã cho tạm ngưng tiếp nhận BN đến khám bệnh tại BVĐK Bình Thuận và Trung tâm y tế H.Tuy Phong từ ngày 24.6.

Cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Yên xác nhận hiện tỉnh này có 8 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến BN 13960. Trong đó, TP.Tuy Hòa có 6 trường hợp và TX.Đông Hòa có 2 trường hợp. Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, cho biết hiện TP có 5 khu vực dân cư và Trung tâm đa khoa Đức Tín bị phong tỏa. TP.Tuy Hòa đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 15 giờ ngày 24.6. Các khu vực đã phong tỏa do có F0 thì thực hiện theo Chỉ thị 15 trong vòng 15 ngày kể từ 15 giờ ngày 24.6.