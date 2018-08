Phó Chủ tịch xã được ông Nguyễn Hồng Khanh ‘che chở’ bị cách chức

Chiều 11.8, ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy TX.Bến Cát, cho biết đã thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, cách chức đối với ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã An Tây (TX.Bến Cát).

Theo ông Hiền, ông Nguyễn Minh Tâm trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND xã An Tây, đã buông lỏng quản lý về đất đai, xây dựng để phát sinh nhiều điểm nóng, sai phạm trong lĩnh vực này.

Cụ thể, theo tố cáo, bà Bùi Ngọc Thu (chủ đầu tư chợ Dòng Sỏi, xã An Tây) là người đã “lót tay” cho ông Tâm số tiền 50 triệu đồng để ông Tâm chấp thuận chủ trương cho xây chợ Dòng Sỏi.

Từ sự tố cáo của bà Thu, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Bến Cát đã vào cuộc xác minh làm rõ đồng thời phát hiện ra nhiều sai phạm nghiêm trọng của ông Tâm về lĩnh vực đất đai, xây dựng, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Sau khi Thị ủy Bến Cát công bố hình thức kỷ luật cảnh cáo, UBND TX.Bến Cát đã quyết định cách chức Phó Chủ tịch UBND xã đối với ông Tâm

Trước đó, ông Tâm cũng bị ông Nguyễn Hiệp Hòa (48 tuổi, giám đốc công ty An Phát Đạt, đóng trên địa bàn xã An Tây) tố cáo được sự “che chở” của ông Nguyễn Hồng Khanh , cựu Bí thư Bến Cát (đã bị bắt giam) đã lấy nhiều máy móc, thiết bị của công ty An Phát Đạt. Vụ việc này Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc và đang điều tra làm rõ.

Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND xã An Tây, ông Tâm từng làm cán bộ địa chính rồi Phó Chủ tịch UBND xã Phú An (TX.Bến Cát) sau đó bị kỷ luật đưa về làm Phó chủ tịch xã An Tây.