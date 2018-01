Ngoài ông Thông, một số cán bộ khác ở huyện An Lão cũng bị kỷ luật Đảng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Phinh, Trưởng phòng Nội vụ huyện An Lão và bà Dương Thị Muốt, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện An Lão, bị khiển trách do có sai phạm trong đợt thi tuyển công chức , viên chức vào các trường mầm non huyện An Lão năm học 2015 - 2016.