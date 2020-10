Phố cổ Hội An ngập trong biển nước

7 con bò của một hộ dân bị sét đánh chết Ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND H.Tây Giang (Quảng Nam), cho biết mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tại, giao thông đến trung tâm huyện và từ trung tâm huyện đi các xã vùng cao bị chia cắt. Trên các tuyến đường giao thông, tại các vị trí bị sạt lở do cơn bão số 5 gây ra tiếp tục bị sạt lở. UBND H.Tây Giang đã tổ chức lực lượng sơ tán khẩn cấp 1 ngôi nhà tại thôn Ating (xã Ga Ry) do sạt lở đất; 10 nhà tại xã Bhalêê bị ngập lụt; tổ chức sơ tán 100 hộ/385 khẩu đến nơi ở an toàn.... Trong khi đó, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tổng số tàu cá của Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 98 tàu (với 3.152 lao động). Trong đó, khu vực Trường Sa 79 tàu (với 2.961 lao động), khu vực Hoàng Sa 19 tàu (với 191 lao động). Tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, Hội An) có 16 tàu vận tải đang neo đậu với 152 thuyền viên. 7 con bò của một hộ dân ở xã vùng cao Quảng Nam bị sét đánh chết ẢNH: NAM THỊNH Đáng chú ý, vào sáng 8.10, 7 con của hộ ông Pơloong Môi (thôn Dading, xã Gari) bị sét đánh chết, gây thiệt hại nặng nề.