Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM lý giải hàng quán chưa mở cửa nhộn nhịp

Trước thông tin một số hàng quán chưa thể mở lại do thiếu nguyên liệu, ông Phương đánh giá nhận định này là chưa chính xác. Cụ thể, các nguyên liệu chính của hàng quán như tinh bột, thịt gia súc, gia cầm, thịt, cá, rau củ quả hay nguyên liệu phụ như mắm, muối, dầu ăn... đã được thành phố đảm bảo cung ứng.

Theo đó, UBND TP.HCM cho phép các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động lại với tiêu chí an toàn tới đâu, mở cửa tới đó, áp dụng biện pháp 3 tại chỗ, chỉ bán đem về thông qua đội ngũ giao hàng shipper. Mặt khác, shipper chỉ hoạt động tại một quận, huyện, dẫn đến việc tiếp cận nguồn nguyên liệu cũng như tiếp cận khách hàng không thuận lợi như trước đây. Shipper hoạt động trong một quận đồng nghĩa với việc khách hàng của họ gần như chỉ là người dân trong quận.

“Từ những lý do trên, chủ các hàng quán cân nhắc, tính toán việc mở cửa thời điểm hiện tại có phù hợp hay không”, ông Phương cho hay.

Trong khi đó, đại diện Công an TP.HCM cho biết việc cấp giấy đi đường cho các cơ sở kinh doanh ăn uống do chính quyền địa phương lập danh sách, tham mưu đề xuất cấp. Hiện Công an TP.HCM chưa nhận được đề nghị của các quận huyện.