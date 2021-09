Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Dương

Trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Bình Dương, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra Trạm y tế lưu động ở P.Bình Hòa (TP.Thuận An), kiểm tra công tác phòng chống dịch ở một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.Thuận An và TP.Dĩ An