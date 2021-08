Phó tổng thống Mỹ: Mỹ ủng hộ một Việt Nam độc lập, thịnh vượng

Bà Kamala Harris cũng nhấn mạnh Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Phó tổng thống tái khẳng định Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu rộng, ổn định, vững chắc thời gian tới.

Thủ tướng cũng thông báo về cuộc điện đàm gần đây với Chủ tịch, Giám đốc Điều hành của Pfizer và cho biết đã ký hợp đồng mua khoảng 50 triệu liều vắc xin của Pfizer nhưng tới nay số lượng nhận được vẫn còn khiêm tốn. Ông đề nghị Mỹ hỗ trợ, tạo điều kiện để Pfizer đẩy nhanh tiến độ giao vắc xin cho Việt Nam nhanh hơn, nhiều hơn trong năm nay, lưu ý sớm bàn giao vắc xin cho trẻ em và người dưới 18 tuổi khi năm học mới sắp bắt đầu.

Trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam coi kinh tế - thương mại là trụ cột và động lực của quan hệ Việt Nam - Mỹ; hoan nghênh việc Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố kết luận điều tra theo Điều khoản 301 về vấn đề tiền tệ và không áp dụng biện pháp thương mại nào đối với Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định khung về Thương mại và đầu tư (TIFA), đồng thời xem xét khả năng thiết lập khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại mới để thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại song phương hài hòa, bền vững, cùng có lợi…

Phó tổng thống Harris thông báo Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vắc xin Pfizer và sẽ chuyển đến Việt Nam trong vòng 24 giờ tới; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tiếp cận vắc xin nhanh hơn, trong đó có vắc xin cho trẻ em.

Phó tổng thống Kamala Harris khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam - Mỹ trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh đang được tăng cường; nhấn mạnh Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về kinh tế - thương mại, biến đổi khí hậu, khoa học - công nghệ, hợp tác không gian dân sự, y tế, công nghiệp dược.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, Mê Kông, Myanmar... đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế trong hợp tác và xử lý các vấn đề khu vực, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982 , bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không.