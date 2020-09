Phóng viên Thanh Niên phối hợp công an lật tẩy trò phá ruột xe

Sau khi tiếp nhận chứng cứ về các điểm vá xe kiểu “cướp cạn” do Báo Thanh Niên cung cấp, Công an Q.1 (TP.HCM) đã cử trinh sát phối hợp với PV bắt quả tang 2 điểm vá xe dàn cảnh phá ruột xe, buộc khách thay ruột mới với giá cắt cổ trên địa bàn quận.

Vá xe kiểu “cướp cạn” giữa Sài Gòn - Kỳ 2: Lật tẩy chiêu trò bất lương

Chiều 15.9, sau khi tiếp nhận thông tin từ PV Thanh Niên, Ban Chỉ huy Công an Q.1 (TP.HCM) chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp với chúng tôi cùng xuống 2 điểm vá xe (ở P.Bến Nghé, P.Bến Thành) mà báo phản ánh, tổ chức ghi nhận sự vụ. Để bắt quả tang và có chứng cứ xử lý, chúng tôi trong vai người đi đường đến kiểm tra bánh xe non hơi và bị 2 điểm vá xe giở trò phá hoại, nhưng họ không hề biết hành vi bất lương này lọt vào tầm ngắm của trinh sát.

Công an Q.1 phối hợp cùng phóng viên bắt quả tang ông Thắng đang có hành vi phá ruột xe

Bắt quả tang hành vi “cướp cạn”

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, chúng tôi cùng trinh sát đến điểm vá xe tại góc đường Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé, Q.1), thời điểm này ông Dũng cùng một thanh niên tên H. (35 tuổi, cháu ông Dũng) đang vá xe cho khách. Lúc đó, chúng tôi dắt chiếc xe máy (BS 72E1-2827...) nhờ kiểm tra do lốp xe bị xì. Ông Dũng tiếp tục giở chiêu trò phá ruột xe như đã từng làm với nhiều người đi đường khác. Khi ông ta vừa phá xong chiếc ruột của chúng tôi thì lực lượng chức năng ập đến kiểm tra và đưa ông Dũng cùng tang vật về trụ sở Công an P.Bến Nghé làm việc. Trước đó chiều 7.9, PV cũng ghi nhận cảnh ông Dũng kiểm tra cho một thanh niên có xe bị non hơi, rồi nạy đứt ruột xe của khách và báo giá 120.000 đồng. Vị khách phản ứng gay gắt vì xe chỉ mới dắt một đoạn ngắn, thì ông Dũng lấp liếm: “Nè, nó bị bung cái chân van do nó bị mục, mà xe có mấy chỗ vá rồi nên nó xì nữa. Anh thay ruột ngon cho em đi xe an tâm chứ đi gì ruột này!”. Vị khách đành ngậm ngùi thay ruột xe mới.

Tại trụ sở công an, ông Dũng khai tên Vũ Văn Tiến Dũng (59 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú), hành nghề vá xe tại địa điểm trên cùng với Phan Văn Thuận (65 tuổi, tạm trú P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức; có 1 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản) và Đ.H.H (35 tuổi, ngụ P.21, Q.Bình Thạnh, cháu ruột của ông Thuận). Nhóm này chia ca, thay nhau hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay.

Vá xe kiểu “cướp cạn” giữa Sài Gòn - Kỳ 1: Phá hoại và vẽ bệnh

Khi làm việc với công an, ông Dũng quanh co chối tội và phủ nhận hành vi phá ruột xe của khách. Qua đấu tranh cùng với chứng cứ mà PV Thanh Niên thu thập được, ông Dũng đành thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản và khai nhận, tiền công và thay ruột xe giá 120.000 đồng/cái, thu lợi 90.000 đồng. Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera của PV ghi hình trong quá trình điều tra, Công an Q.1 đã mời ông Thuận, H. đến trụ sở để làm rõ.

Theo nhiều người dân (gần điểm vá xe trên), điểm vá xe của ông Dũng, ông Thuận đã tồn tại nhiều năm nay, hiện có 3 người thay ca nhau làm. Do hoạt động từ lâu nên người dân thường xuyên chứng kiến người đi đường bức xúc khi bị giở trò phá ruột xe

Công an P.3 (Q.Bình Thạnh) xử lý điểm phá ruột xe của khách trên đường Phan Đăng Lưu

Rà soát các điểm vá xe

Chiều 16.9, cũng trong vai người đi đường bị xì lốp xe, chúng tôi đến điểm vá xe vỉa hè của ông Thắng tại góc đường Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng 8 (P.Bến Thành, Q.1) để vá. Khi chúng tôi vừa bị ông Thắng phá ruột xe thì công an ập đến bắt quả tang. Tại trụ sở Công an P.Bến Thành, ông Thắng khai tên Nguyễn Chiến Thắng (56 tuổi, ngụ Q.3) và thừa nhận hành vi phá ruột xe của người khác nhưng viện cớ vì “cuộc sống khó khăn” (!?). Ông Thắng cũng khai, tiền công và thay ruột xe mới 100.000 đồng/cái, thu lợi 50.000 đồng.

Có thể xử lý về hành vi hủy hoại tài sản Theo luật sư (LS) Nguyễn Thị Minh Trang (Đoàn LS TP.HCM), hành vi gây thiệt hại tài sản của người khác có thể do lỗi cố ý hoặc vô ý, gây thiệt hại một phần hoặc toàn bộ giá trị tài sản. Tùy vào mức độ hậu quả khác nhau mà áp dụng các hình thức xử lý khác nhau, nhẹ thì xử phạt hành chính, nặng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Theo LS Trang, hủy hoại tài sản là hành vi làm cho tài sản của người khác bị hư hỏng đến mức mất hẳn giá trị, mất hẳn giá trị sử dụng hoặc bị tiêu hủy hoàn toàn. Còn cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi làm cho tài sản của người khác bị mất một phần hoặc giảm giá trị, giảm giá trị sử dụng nhưng có thể khôi phục được. Ngoài ra, việc định tội còn căn cứ vào mục đích của người phạm tội. LS Trang phân tích, nếu người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây thiệt hại từ 500.000 đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 500.000 đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngọc Lê Để xử lý các trường hợp nói trên, bước đầu Công an P.Bến Nghé và P.Bến Thành (Q.1) đã lập hồ sơ, xử lý các ông Thắng, Dũng và Thuận về hành vi cố ý gây hư hỏng tài sản và lấn chiếm vỉa hè. Đối với ông Thuận, cơ quan công an đang xác minh tiền án, tiền sự của người này, trường hợp tiền án còn thời hạn sẽ xử lý hình sự. "Trước mắt sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với những người này bởi theo giá trị vật chất thì mức độ thiệt hại chưa vượt quá 2 triệu đồng. Cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ xử lý nghiêm để giáo dục , răn đe", một cán bộ Công an Q.1 cho biết và nói thêm: "Lực lượng chức năng có hồ sơ danh sách từ xe ôm đến những người bán hàng rong nên khi có vụ việc sẽ vào cuộc xử lý rất nhanh. Tuy nhiên, do nạn nhân không trình báo vì giá trị tài sản thấp nên cũng gây khó khăn cho cơ quan điều tra".

Qua vụ việc, để chấn chỉnh, Công an Q.1 đã chỉ đạo công an các phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra rà soát các điểm sửa xe, đặc biệt các điểm vá xe vỉa hè. Đồng thời, các phường lập hồ sơ và yêu cầu tiệm sửa xe trên địa bàn ký cam kết chấp hành quy định pháp luật. Nếu địa bàn nào để xảy ra tình trạng tương tự sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa bàn đó. Trường hợp phát hiện hành vi phá ruột xe hoặc buôn bán kiểu “chặt chém” khách hàng thì quyết liệt xử lý nhằm răn đe, không để tình trạng này tái diễn.