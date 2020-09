Tái diễn nạn vá xe kiểu “cướp cạn” giữa Sài Gòn

Thời gian gần đây, đường dây nóng Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của người dân về hàng loạt điểm vá xe vỉa hè giở trò phá ruột xe ở một số quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đáng nói, không cần biết lốp xe của người đi đường bị mềm do van lốp xe hở hay dính đinh, nhóm vá xe xảo quyệt này đều đưa lên “bàn mổ”, dàn cảnh nạy lốp xe phá cho đứt ruột, buộc khách thay ruột mới với chất lượng kém, giá cao gấp nhiều lần, chẳng khác nào hành vi “cướp cạn”.

Vá xe kiểu “cướp cạn” giữa Sài Gòn - Kỳ 1: Phá hoại và vẽ bệnh

Nhiều người thân trong gia đình hành nghề

Trưa 29.8, trong vai một người đi đường dắt xe bị non hơi, PV đến một điểm vá xe vỉa hè tại góc đường Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé, Q.1). Tại đây, một người đàn ông có dáng gầy, dắt lên vỉa hè, xì hết hơi, rồi nắn bóp lốp vài vòng, tiếp đó là nạy lốp xe nhưng cố tình quên không nới lỏng ốc chân van khi nạy lốp. Trong khi quy trình nạy lốp xe máy đầu tiên là phải nới lỏng ốc chân van trước khi nạy lốp để tránh bị đứt ruột dưới chân van. Thấy khách đứng quan sát, người này lấy ghế mời khách ngồi, rồi quay lưng về phía khách nhằm che khuất tầm nhìn.

Ông Thắng dùng thanh nạy đâm mạnh vào chân van làm đứt ruột xe

Sau khi nạy được một nửa lốp xe, ông ta dùng một tay giữ chắc chân van, tay còn lại dùng lực thật mạnh thọc thanh nạy nhiều lần vào sâu trong chân van. Phá ruột xe xong, ông ta tiếp tục nạy hết phần lốp còn lại và giả vờ kiểm tra lốp xe một lần cho khách tận mắt chứng kiến. “Ê, lại đây! Ruột bị đứt chân van rồi nè. Đi xe nó quằn ruột nên bị đứt!”, người đàn ông này gọi khách lại và nói. PV phản ứng vì chỉ dắt bộ một đoạn ngắn thì người này giải thích: “Do ruột dỏm! Chú thay ruột tốt cho nhé, giá 120.000 đồng”. Nói xong ông ta lấy ruột xe mới thay mà không hề quan tâm ruột xe có phù hợp với kích cỡ vỏ xe hay không. Công việc hoàn tất trong 5 phút và ông ta tươi cười xòe tay lấy 120.000 đồng của khách hàng.

Chạy thấy bánh xe không ổn nên PV đến một tiệm sửa xe nằm trên đường Calmet (Q.1) nhờ kiểm tra. Sau khi kiểm tra, chủ tiệm cho hay: “Cái ruột này làm sao mà chạy, vì ruột 2.25 và lốp thì 2.75, ruột nhỏ quá không đúng với lốp, mà còn ruột dỏm nữa, giá có 18.000 đồng”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, điểm vá xe vỉa hè nói trên có từ 3 - 5 người túc trực và thường xuyên đổi ca cho nhau, đặc biệt những thợ vá xe tại điểm này đều là bà con họ hàng. Trong những ngày ghi nhận, theo quan sát của PV thì điểm vá xe này chỉ có khách đến bơm xe, trường hợp khách đến kiểm tra ruột hầu hết đều phải thay ruột với giá cắt cổ.

Điểm vá xe trên đường Phan Đăng Lưu (P.3, Q.Bình Thạnh) cũng giở thủ đoạn phá ruột xe, chặt chém

Nạn phá ruột xe hoành hành

Tình trạng phá ruột xe của người đi đường cũng được PV ghi nhận ở một điểm vá xe vỉa hè tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Du (P.Bến Thành, Q.1). Ngày 31.8, với chiếc ruột xe mới thay, chúng tôi cố tình xì lốp, đưa vào địa chỉ trên kiểm tra. Thủ đoạn phá ruột xe của ông tên Thắng (trạc hơn 50 tuổi) cũng không khác gì so với các đồng nghiệp trước đó giở trò. Lợi dụng lúc khách không chú ý, ông ta cố tình dùng thanh nạy đâm thật mạnh vào đoạn ruột dưới chân van sau đó rút ruột kiểm tra và gọi khách đến thông báo ruột chân van bị đứt với lý do ruột dỏm. Giải thích xong, ông ta đến túi đồ rút ra một cái ruột mới thay vào, lấy giá mềm hơn các đồng nghiệp khác, 95.000 đồng. Thực tế, các điểm vá xe vỉa hè giở trò “vẽ bệnh”, phá ruột xe buộc người đi đường phải thay ruột rồi chặt chém không chỉ xảy ra tại khu vực trung tâm mà còn xuất hiện ở các tuyến đường khác trên địa bàn TP.HCM. Điều đáng nói, các điểm vá xe làm ăn kiểu “cướp cạn” này đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn còn tồn tại.

Chiều 31.8, ghi nhận điểm vá xe trên đường Phan Đăng Lưu (đoạn gần giao lộ Phan Đăng Lưu - Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh), chúng tôi yêu cầu chủ điểm vá xe kiểm tra bánh xe sau vì non hơi. Thấy khách dắt xe đến, một thanh niên (chủ điểm vá xe) bơm căng hơi, sau đó lấy tay rà ruột xe cho có lệ và xì hết hơi. Nhân lúc khách không chú ý, anh ta dùng đồ nghề vặn ốc trên van xe và dùng kìm kẹp chặt nắp chân van kéo mạnh làm bung nắp chân van. Xong công đoạn vẽ bệnh, người này gọi khách đến chứng kiến và yêu cầu thay ruột mới, giá 120.000 đồng.

Bà bầu cũng không tha

Giữa tháng 8.2020, người dân bắt tại trận điểm vá xe trên QL22 gần cầu An Hạ thuộc xã Tân Thới 3, H.Hóc Môn (chuyên “vẽ bệnh” phá ruột xe chặt chém khách đi đường), rồi quay clip đưa lên mạng xã hội khiến cư dân mạng phản ứng gay gắt. Đầu tháng 9.2020, PV xuống hiện trường ghi nhận thì được biết, điểm vá xe trên của ông T. (khoảng 32 tuổi, quê Phú Yên) biến mất sau khi bị mạng xã hội “dội bom”. Qua tìm hiểu, chúng tôi phát hiện ông T. không phải dẹp tiệm bỏ nghề mà di dời điểm vá xe “cướp cạn” về QL22 (đoạn gần ngã ba Hồng Châu thuộc xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn) tiếp tục hành nghề phá ruột xe người đi đường.

Chiều 9.9, chúng tôi dắt bộ xe máy đến tiệm của ông T. nhờ kiểm tra vì bánh xe sau bị non hơi. Theo quan sát của PV, dù đây là điểm vá xe mới của ông T. nhưng có rất nhiều ruột xe bị hư vứt bừa bãi, nằm ngổn ngang. Sau khi lấy ruột ra khỏi lốp xe, ông T. không cần kiểm tra mà liền quàng ruột vào ngay chân chống xe, lợi dụng chân chống có góc cạnh nhọn, anh ta nhấn mạnh ruột xe vài lần để cho rách hẳn rồi giả vờ kiểm tra. Sau đó, T. gọi khách đến, nói: “Nè, ruột này của em bị rách ngay chỗ đường gân của ruột, rất khó vá. Anh không vá được cho em rồi”. Thấy ruột bị thủng một mảng bự, chúng tôi phản ứng: “Em dắt bộ cách có vài chục mét ra đây, xe không bị cán đinh, sao mà rách được. Xe ruột mới chạy được vài ngày mà”. Ông T. tránh né không trả lời mà chỉ than “khó vá”, sau đó thay ruột mới giá 90.000 đồng.

Anh R.P (29 tuổi, ngụ H.Củ Chi) chia sẻ cách đây khoảng 1 tháng, anh cũng là nạn nhân của ông T. khi điểm vá xe còn hoạt động gần khu vực cầu An Hạ. Lúc đó, anh P. chở con cùng vợ bầu đến gần cầu An Hạ thì xe bị non hơi nên dắt vào điểm vá xe của ông T. để sửa. “Tính cẩn thận nên tôi đứng sát quan sát ổng nạy lốp. Anh ta khó chịu khi tôi đứng gần và nói tôi ra ghế ngồi nhưng tôi không chịu. Một lúc sau, họ bảo xe tôi bị thủng ruột nhưng khó vá và phải thay ruột với giá 80.000 đồng. Ruột không có nhãn hiệu nên tôi biết là ruột đểu, hai bên cãi nhau rồi tôi bị đuổi đi”, anh P. bức xúc kể lại. Anh P. cùng với vợ con sau đó phải dắt bộ khoảng 1 km để nhờ một tiệm sửa xe khác kiểm tra và xe của anh chỉ phải vá 1 lỗ chứ không cần thiết phải thay ruột.