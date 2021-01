Phú Quốc: Ngang nhiên bao chiếm 13.000 m2 đất, hủy hoại tài sản 4 hộ dân

Ngày 20.1, sau khi Viện KSND tỉnh Kiên Giang phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can và lệnh khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Văn Em (44 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, H.Giồng Riềng (Kiên Giang, hiện tạm trú xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc ) về tội hủy hoại tài sản