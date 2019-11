Phú Quốc: Nghi phạm khai nhận hành vi hiếp dâm, cướp tiền bé gái bán vé số

Sáng 13.11, đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang , cho biết lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang đã phối Công an H. Phú Quốc bắt giữ Nguyễn Văn Hải (37 tuổi) khi người này đang lẩn trốn tại một căn nhà trọ ở Vũng Bầu, ấp 4, xã Cửa Cạn, H.Phú Quốc.