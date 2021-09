Phú Quốc tiêm vắc xin cho toàn dân trên đảo, tự tin đón khách du lịch

Ttừ ngày 1 đến 3.10, TP.Phú Quốc tổ chức khoảng 80 bàn tiêm ở 3 khu vực để tiêm vắc xin đồng loạt cho người dân trên đảo. Phú Quốc có khoảng 35% dân số đã được tiêm vắc xin mũi 1 và 6% dân số được tiêm mũi 2, hiện còn khoảng 130.000 người dân chưa tiêm mũi 1.

“Trách nhiệm lớn nhất, cao nhất là địa phương phải làm sao đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và những khu du lịch , bởi Phú Quốc an toàn tuyệt đối thì khách du lịch mới đến nghỉ ngơi , vui chơi, mua sắm. Còn Phú Quốc không an toàn thì chắc chắn họ còn do dự, cân nhắc. Do đó, chúng tôi xác định an toàn cho người dân trên đảo để đảm bảo an toàn đón khách du lịch là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời điểm hiện nay và thời gian tới. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cũng như điều kiện kế hoạch đặt ra, quyết tâm cao nhất thực hiện xong việc tiêm vắc xin cho người dân”, ông Huỳnh Quang Hưng.