Phú Yên: 9 học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống thuốc tẩy giun

Chiều 7.5, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND H.Tuy An ( Phú Yên ), cho biết có 9 học sinh Trường tiểu học An Nghiệp (xã An Nghiệp, H.Tuy An) nhập viện để theo dõi sức khỏe sau khi uống thuốc tẩy giun tại trường. Hiện sức khoẻ các em ổn định và tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm y tế H.Tuy An.