Phú Yên: Ca mắc Covid-19 tăng đột biến sau nhiều ngày giảm

Ca mắc Covid-19 tăng đột biến

Chiều 18.7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên , bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cho biết số ca mắc Covid-19 đã tăng đột biến với 85 ca. Hiện các ca bệnh trong cộng đồng còn rải rác, đáng lo ngại. Vẫn còn một số ca mắc Covid-19 qua sàng lọc cộng đồng, bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan hoặc người dân lo lắng nên mua dụng cụ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 về kiểm tra thì kết quả dương tính. Điều này có thể khi truy vết các F0 khai báo chưa đầy đủ, có thể là họ quên hoặc cố tình che giấu.

“Đó là một trong những nguyên nhân F1 còn lại trong cộng đồng, đó là mầm móng nguy hiểm”, bà Ngọc nói và cho biết thêm hiện các ca mắc Covid-19 liên quan đến các chợ truyền thống chưa giải quyết triệt để, còn chậm so với mức độ lây lan của dịch. Vì thế cần tăng cường giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ. Sở Y tế tỉnh Phú Yên sẽ tăng cường lực lượng xuống Trạm y tế để khám, phát hiện kịp thời người mắc.

Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) xử lý những trường hợp vi phạm thực hiện việc giãn cách xã hội của TP.Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: Công an TP.Tuy Hòa cung cấp.

Bà Ngọc đề nghị chính quyền các địa phương cần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội thì mới giảm được lây nhiễm chéo. Các ca trong cộng đồng phải truy vết triệt để, nhưng lực lượng y tế không thể đảm bảo được nên cần lực lượng công an hỗ trợ.

Bà Ngọc, nói thêm: “Cần xét nghiệm toàn bộ tiểu thương, lập danh sách F1, F2 là tiểu thương. Còn các chợ truyền thống hiện nay chưa có F0 thì đề nghị Ban quản lý chợ và chính quyền địa phương làm việc với tiểu thương để khai báo và họ cam kết việc họ có từng đến ổ dịch Covid-19 của các chợ vừa qua hay không”. Ngoài ra, bà Ngọc còn đề nghị không giải quyết trường hợp F1 trong khu cách ly ở chung phòng với F0 di chuyển từ phòng này sang phòng khác hoặc từ khu này sang khu khác vì có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND H.Phú Hòa, cho biết H.Phú Hòa có thêm 70 mắc Covid-19, bằng số ca mắc trong nhiều ngày qua, nâng tổng số ca mắc của huyện này lên 140 ca. Theo ông Khải, số ca mắc mới nhiều nhất là chợ Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc (liên quan đến chợ Màng Màng ở thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa) và hiện đã phong tỏa chợ này. Riêng chợ Hạnh Lâm có 24 ca mắc Covid-19, còn chợ Phước Khánh, xã Hòa Trị có 16 ca mắc Covid-19 nhưng đây là lấy mẫu lần 2 đã nằm trong khu phong tỏa. “Hiện tại H.Phú Hoà có nguy cơ rất cao nên đề nghị Sở Y tế hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị, vật tư cho huyện để điều trị các ca mắc Covid-19. Hiện có thể vẫn còn sót những ca F0 trong cộng đồng nên nguy cơ rất cao”, ông Khải nói.

Truy vết 4 ca F0 từ Gia Lai đến Phú Yên

Ông Trần Trọng Hiền, Phó giám Công an tỉnh Phú Yên, cho biết qua trao đổi với Công an tỉnh Gia Lai, có trường hợp một gia đình có 4 F0 ở thị xã Ayunpa có lịch trình di chuyển đến Phú Yên. Khi đến ngã tư Cây Me ở H.Sơn Hòa, sau đó di chuyển qua làng Chài ở xã An Hòa Hải, H.Tuy An tắm biển và nghỉ lại homstay Dương Đoàn (xã An Hòa Hải). Sau đó, 4 người này về lại siêu thị Coopmart để mua sắm, rồi về trở lại Ayunpa. 4 trường hợp này đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nhưng chưa rõ nguồn lây nhiễm từ đâu, cũng có thể từ Phú Yên nên các địa phương có liên quan đến lịch trình di chuyển của gia đình này thì đề nghị xác minh, truy vết và xét nghiệm ngay ở những nơi mà 4 người này đến là H.Sơn Hòa, H.Tuy An và TP.Tuy Hòa.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Theo ông Thế, các ca F0 còn tiếp tục xuất hiện trong khu phong tỏa, khu cách ly tập là chứng tỏ người dân khai báo không trung thực. “Đề nghị công an hỗ trợ truy vết, đề xuất các phương án xử lý các đối tượng khai gian dối”, ông Thế chỉ đạo và lưu ý, TX.Sông Cầu kiểm soát chặt phòng chống dịch nhưng không được “ngăn sông cấm chợ”, đưa ra biện pháp cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất, lưu thông hàng hoá của người dân và doanh nghiệp.

Ông Thế còn chỉ đạo, ngành công thương tỉnh Phú Yên phối hợp với chính địa phương khử khuẩn, để mở lại chợ truyền thống phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Khuyến khích giao hàng online tại nhà cho người dân trong thời gian diễn biến dịch còn phức tạp.