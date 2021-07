Giãn cách xã hội ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên): Các chốt kiểm soát dịch kiểm tra gì?

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ khi người dân vào TP.Tuy Hòa Ảnh: Công an TP.Tuy Hòa cung cấp

Đối với các phương tiện của lãnh đạo Bộ, tỉnh, TP.Tuy Hòa đi kiểm tra, phương tiện biển kiểm soát xanh, phương tiện của lực lượng vũ trang đi làm nhiệm vụ thì không kiểm tra mà giải quyết cho qua chốt.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, nhân viên y tế đo thân nhiệt nếu không thấy dấu hiệu bất thường thì giải quyết cho qua chốt.

Đối với người dân ở các huyện, thị xã trong tỉnh Phú Yên vào TP.Tuy Hòa làm việc tại các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu, vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác cấp (riêng đối với các doanh nghiệp cung cấp và vận chuyển hàng hóa phải có xác nhận của UBND TP.Tuy Hòa), nhân viên y tế đo thân nhiệt nếu không thấy dấu hiệu bất thường thì giải quyết cho qua chốt.

Đối với người dân ở các huyện, thị xã trong tỉnh Phú Yên vào TP.Tuy Hòa làm việc lao động tự do trong các ngành, lĩnh vực thiết yếu (xây dựng, chăm sóc bệnh nhân…) phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú, nhân viên y tế đo thân nhiệt nếu không thấy dấu hiệu bất thường thì giải quyết cho qua chốt.

Đối với các trường hợp vào TP.Tuy Hòa để bán rau, cá, thịt, trái cây phải có thẻ tiểu thương và xác nhận của UBND phường, xã nơi được phép buôn bán, nhân viên y tế đo thân nhiệt nếu không thấy dấu hiệu bất thường thì giải quyết cho qua chốt.

Đối với các trường hợp người dân ở các địa bàn lân cận vào TP.Tuy Hòa để mua thuốc điều trị bệnh phải có giấy xác nhận của UBND phường, xã nơi thường trú ghi cụ thể thời gian được đi (trong ngày), nhân viên y tế đo thân nhiệt nếu không thấy dấu hiệu bất thường thì hướng dẫn cho người được kiểm tra khai báo y tế rồi giải quyết cho qua chốt.

Đối với người dân ở TP.Tuy Hòa di chuyển từ tỉnh khác không phải là vùng dịch trở về, nhân viên y tế đo thân nhiệt nếu không thấy dấu hiệu bất thường thì hướng dẫn cho người được kiểm tra khai báo y tế rồi giải quyết cho qua chốt.

Đối với người dân ở TP.Tuy Hòa di chuyển từ tỉnh, thành phố là vùng dịch trở về, phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 3 ngày (bằng văn bản, không chấp nhận hình ảnh trên các thiết bị cầm tay), nhân viên y tế đo thân nhiệt nếu không thấy dấu hiệu bất thường thì hướng dẫn cho người được kiểm tra khai báo y tế, yêu cầu họ về đến địa phương phải tiếp tục liên hệ khai báo y tế tại Trạm Y tế phường, xã; đồng thời nhân viên y tế lập danh sách đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số căn cước công dân hoặc số CMND của người đó để thông báo về địa phương nơi người đó cư trú, rồi giải quyết cho qua chốt.

Lãnh đạo TP.Tuy Hòa thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại cát chốt ra vào TP.Tuy Hòa Ảnh: Công an TP.Tuy Hòa cung cấp

Đối với người, phương tiện của các công ty, doanh nghiệp bên trong TP.Tuy Hòa cần đi ra bên ngoài để giao hàng hóa phải có giấy xác nhận của công ty, doanh nghiệp, thể hiện cụ thể thời gian giao hàng (nếu ở huyện, thị xã trong tỉnh thì thời gian tối đa 2 ngày, nếu ngoài tỉnh thì ghi rõ bao nhiêu ngày), nhân viên y tế đo thân nhiệt nếu không thấy dấu hiệu bất thường thì giải quyết cho qua chốt.

Trường hợp đo thân nhiệt hoặc quan sát phát hiện người được kiểm tra có dấu hiệu nhiễm bệnh (sốt, ho…) thì nhân viên y tế yêu cầu người đó khai báo y tế, lập danh sách đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số căn cước công dân hoặc số CMND và xử lý tiếp theo. Cụ thể, nếu là người cư trú trên địa bàn thành phố thì nhân viên y tế báo về Trung tâm Y tế TP.Tuy Hòa để kiểm tra, phân loại và tổ chức cho cách ly hợp lý.

Nếu là người nơi khác thì yêu cầu quay về địa phương nơi cư trú, đồng thời nhân viên y tế thông báo cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid1-19 TP.Tuy Hòa (qua Trung tâm Y tế) để có thông báo kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch nơi người đó cư trú để quản lý.

Người dân trước khi vào TP.Tuy Hòa phải đo thân nhiệt Ảnh: Công an TP.Tuy Hòa cung cấp

Nếu là người đang đi bệnh viện thì nhân viên y tế lập danh sách, thông báo cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.Tuy Hòa (qua Trung tâm Y tế) để thông báo đến bệnh viện đó. Đồng thời, tiến hành phun tiêu độc, khử trùng đối với phương tiện đó và không gian xung quanh khu vực chốt kiểm soát.

Đối với những trường hợp không thuộc diện được phép qua chốt thì kiên quyết không cho qua chốt kiểm soát (trừ trường hợp đặc biệt được UBND TP.Tuy Hoà (Phú Yên) xác nhận cho phép). Lực lượng công an yêu cầu người được kiểm tra quay đầu xe rời khỏi khu vực chốt kiểm soát, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc. Trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành thì lực lượng công an giữ giấy tờ, thông báo cho Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đến xử lý.