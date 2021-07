Phú Yên: Sáng 27.7, ghi nhận 35 ca mắc Covid-19 mới

Sáng 27.7, Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên , cho biết từ 17 giờ ngày 26.7 - 8 giờ ngày 27.7, Phú Yên có thêm 35 ca mắc Covid-19 mới, trong đó H.Tuy An có số ca mắc nhiều nhất là 18 ca, H.Phú Hòa 11 ca, TP.Tuy Hòa 5 ca và TX.Tuy Hòa 1 ca. Ghi nhận trong số ca mắc mới này, có 19 ca F1 trong các khu cách ly tập trung, 15 ca trong khu vực phong tỏa và 1 ca sàng lọc cộng đồng khi người mắc Covid-19 có triệu chứng.

Trong số các ca mắc trong cộng đồng, có trường hợp bệnh nhân là giáo viên ở xã An Hòa Hải, H.Tuy An mắc Covid-19 nhưng chưa rõ nguồn lây nhiễm. Trong điều tra dịch tễ, bệnh nhân này có đến chợ Yến ở thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải và chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình. Có em ruột là người mắc Covid-19 đến chơi nhưng cả 2 có đeo khẩu trang trong quá trình tiếp xúc.

Một trường hợp mắc Covid-19 nữa là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện dã chiến Da Liễu. Bệnh nhân này làm nhiệm vụ theo dõi và điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Bệnh nhân cũng đã tiêm 2 liều vắc xin.

Tính đến nay, Phú Yên có 1.204 ca mắc Covid-19.