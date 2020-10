Phục hồi điều tra vụ Trần Thị Ngọc Nữ 'quậy' tòa án tỉnh

Ngày 30.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết cho biết đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án “gây rối trật tự công cộng” tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận và phục hồi điều tra bị can đối với Trần Thị Ngọc Nữ. Quyết định do thượng tá Trịnh Đức Hải, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận), ký chiều 29.10.2020; đồng thời cho tại ngoại, cấm bị can Trần Thị Ngọc Nữ đi khỏi nơi cư trú và đều được Viện KSND cùng cấp chấp thuận. Quyết định do thượng tá Trịnh Đức Hải, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận), ký chiều 29.10.2020; đồng thời cho tại ngoại, cấm bị can Trần Thị Ngọc Nữ đi khỏi nơi cư trú và đều được Viện KSND cùng cấp chấp thuận.

Phục hồi điều tra tội “gây rối trật tự công cộng”

Ngày 19.6.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng ”, xảy ra tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận vào ngày 28.6.2018 để điều tra. Ngày 6.8.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ra quyết định khởi tố bị can để điều tra đối với Trần Thị Ngọc Nữ (43 tuổi, có hộ khẩu tại Q.Gò Vấp, TP.HCM, tạm trú tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết), đồng thời cho tại ngoại, cấm bị can đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, đến ngày 19.10.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ra quyết định “tạm đình chỉ điều tra bị can” đối với Trần Thị Ngọc Nữ. Theo Cơ quan CSĐT, do thời hiệu điều tra đã hết nhưng các trưng cầu giám định tang chứng, vật chứng do Cơ quan CSĐT gửi đi giám định khoa học hình sự vẫn chưa có kết quả, do vậy phải tạm đình chỉ điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Nay, các kết luận của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã gửi kết quả theo trưng cầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết nên vụ án được phục hồi điều tra ; đồng thời phục hồi điều tra bị can để tiếp tục điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng” của Trần Thị Ngọc Nữ.

Livestream mạt sát cán bộ, nhân viên tòa án tỉnh

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết, ngày 28.6.2018, Trần Thị Ngọc Nữ và chồng là Trần Văn Đoàn cùng một số người khác đến trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận đòi gặp thẩm phán Lương Thanh Chính và Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận Biện Văn Hoan (nay ông Hoan đã nghỉ hưu) để thắc mắc về một bản án phúc thẩm phân chia tài sản sau ly hôn mà Nữ được ủy quyền tham gia tố tụng.

Tuy nhiên, do thẩm phán Lương Thanh Chính và Chánh án Biện Văn Hoan không cho gặp nên Trần Thị Ngọc Nữ đã lớn tiếng chửi bới, mạt sát cán bộ tòa án và liên tục gọi tên Chánh án Biện Văn Hoan để miệt thị. Trần Thị Ngọc Nữ vừa chửi vừa livestream (trực tiếp) trên mạng xã hội ...

Hành vi của Trần Thị Ngọc Nữ được Cơ quan điều tra xác định đã trực tiếp xâm phạm vào các hoạt động của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng trực tiếp hoạt động của cơ quan tòa án trong giờ hành chính, do vậy phải khởi tố để điều tra.