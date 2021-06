Có 41 tác phẩm của 66 tác giả đã tham gia dự thi ở các thể loại: báo in, báo điện tử , ảnh báo chí, phát thanh - truyền hình. Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 6 giải B, 7 giải C cho các tác phẩm đoạt giải (không có giải khuyến khích). Trong đó, loạt bài 5 kỳ Sống ở Hoàng Sa (đăng trên báo in Thanh Niên từ ngày 5 - 9.4.2020) của nhóm tác giả Phạm Anh - Lê Chương (Báo Thanh Niên) được trao giải A.