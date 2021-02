'Quả đấm thép' 911 Công an Đà Nẵng làm nhiệm vụ kép xuyên Tết Nguyên đán

Lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng sẽ phối hợp với các lực lượng tăng cường làm nhiệm vụ kép bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 xuyên Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Sẽ xử lý nghiêm người vi phạm giao thông

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thăm chúc tết và động viên lực lượng CSGT làm nhiệm vụ xuyên Tết Nguyên đán HUY ĐẠT

Theo ông Chinh, do dịch bệnh Covid-19 nên lưu lượng xe ra vào TP giảm hơn so với mọi năm. Tuy vậy, CSGT phải đặc biệt cảnh giác, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đe dọa an toàn giao thông.

"Thời gian này, người dân và chính quyền TP rất ghi nhận lực lượng đã căng mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tình hình giao thông trước Tết đã yên ổn thì nỗ lực giữ vững như vậy trong những ngày tết", ông Chinh nói.

Tại Công an P.An Hải Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), ông Chinh đánh giá cao lực lượng Tổ tuần tra 8394 trong thời gian qua đã vừa căng mình tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, trong năm qua Tổ tuần tra 8394 đã phá rất nhiều vụ án lớn, trong đó có nhiều án ma túy.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh (bìa trái) đánh giá cao các thành tích tham gia phá án mà lực lượng Tổ tuần tra 8394 có được trong thời gian qua HUY ĐẠT

Ngoài việc hỗ trợ các “điểm nóng” phòng chống dịch ở các cửa ngõ thành phố, hàng đêm, trên đường phố Đà Nẵng vẫn có dấu chân cần mẫn của lực lượng Tuần tra 8394 bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Về vấn đề phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch Đà Nẵng cũng lưu ý công an cấp phường/xã tập trung rà soát những người về từ vùng dịch để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly.

911 Công an Đà Nẵng tăng cường trấn áp tội phạm trong tết

Tối cùng ngày (11.2), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đã đến thăm lực lượng tuần tra 911 trước giờ xuất quân làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Ông Chinh đánh giá cao sự hiệu quả của lực lượng được mệnh danh là “quả đấm thép” đối với tội phạm.

“Lực lượng 911 qua thời gian hoạt động ngắn đã hoạt động rất hiệu quả. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, tôi đề nghị tất cả các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn. Tăng cường tuần tra kiểm soát để phát hiện những đối tượng vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Để người dân trên toàn thành phố đón một mùa Xuân an toàn, yên bình”, ông Chinh nói.

Báo cáo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đại tá Lê Ngọc Hai, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng khẳng định với Chủ tịch TP rằng toàn lực lượng sẽ nỗ lực hết sức mình vì bình yên của nhân dân trong dịp Tết.

"Tổ công tác 911 sẽ thực hiện tuần tra kiểm soát và chốt chặn ở nhiều điểm để kiểm tra các đối tượng nghi vấn. Đặc biệt, sẽ tăng cường kiểm tra các đối tượng thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Lực lượng 911 sẽ phối hợp với lực lượng 8394 có mặt thường xuyên tại các địa điểm đông người, khu vui chơi... để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong tết", đại tá Hai nói.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hai (thứ 2 từ phải sang) báo cáo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về kế hoạch thực hiện "nhiệm vụ kép" của lực lượng 911 HUY ĐẠT

Cũng theo đại tá Hai, bên cạnh đó, trong Tết Nguyên đán, lực lượng 911 sẽ thực hiện thêm nhiệm vụ nhắc nhở, tham gia phòng chống dịch Covid-19.

"Lực lượng 911 Công an Đà Nẵng sẽ phối hợp cùng các lực lượng ở phường, quận để tạo thành vòng khép kín, nếu phát hiện đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì nhiều lực lượng sẽ cùng lúc hỗ trợ quyết tâm trấn áp tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng này sẽ tăng cường nhắc nhở người dân thực hiện phòng chống dịch Covid-19, với phương châm 5k theo quy định", đại tá Hai thông tin. Trong đêm giao thừa, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh còn đến thăm và chúc Tết các đơn vị khác như Trung đoàn Bộ binh 971, Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699, Xí nghiệp Quản lý bãi rác Khánh Sơn...