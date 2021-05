'Quái xế' nhờn thuốc!

Như Thanh Niên đã thông tin, tại TP.HCM, ngày 27.4, Công an TP.Thủ Đức đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 “quái xế” trong vụ hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập, chặn xe trên lối dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để so kè tốc độ.

Cả xã hội cần lên án và đấu tranh với tệ nạn này! Công an cũng cần trấn áp mạnh tay hơn! Pháp luật cần có chế tài đủ sức răn đe... Paul Lữ

Trước đó, tại Tiền Giang, ngày 22.4, Công an TX.Cai Lậy đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về hành vi “tổ chức đua xe trái phép” và “gây rối trật tự công cộng”. Đây là những “ quái xế ” bị Phòng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động mật phục trên QL1, đoạn thuộc khu vực nghĩa trang TX.Cai Lậy, bắt quả tang tụ tập, chặn QL1 đua xe trái phép theo hướng từ TP.HCM về miền Tây.

Các “quái xế” bị đưa về trụ sở Công an H.Chợ Gạo, Tiền Giang để phục vụ công tác điều tra, rạng sáng 26.4 ẢNH: B.B

Ngày càng manh động

Tưởng rằng, những vụ việc trên có thể khiến những kẻ liều lĩnh có ý định đua xe trái phép vì sợ tù tội mà hoàn lương, nhưng ở một số địa phương, nạn đua xe trái phép vẫn diễn ra, ngay trong dịp nghỉ lễ. Cụ thể, chiều 30.4, hàng chục quái xế ở nhiều tỉnh, thành tụ tập về TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp để lạng lách, rú ga, nẹt pô và có biểu hiện đua xe đã bị Công an Đồng Tháp chốt chặn, vây bắt. Những người bị bắt ngụ các tỉnh: Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Dương, Long An, Tiền Giang… Cũng trong đêm 30.4, tại Vĩnh Long, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn khoảng 50 người đang chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên QL1, đoạn trước KCN Hòa Phú (H.Long Hồ, Vĩnh Long), tạm giữ 13 người và 11 xe máy.

Cần phải dẹp và xử lý ngay các "lò" độ xe. Bên cạnh đó, thử vào các nhóm kín trên mạng xã hội sẽ thấy độ xe, hẹn nhau đua xe..., giờ đây được xem như cách để các bạn trẻ khẳng định bản thân, chứng minh "đẳng cấp". Nhận thức lệch lạc này đến từ đâu? Phương Nguyễn Trước thực trạng này, bạn đọc (BĐ) Lê Lâm cho rằng: "Quái xế ngày càng manh động và xem thường pháp luật. Cần mạnh tay hơn nữa để cứu mạng sống của chính quái xế và những người dân vô tội".

Theo BĐ, tình trạng đua xe trái phép xảy ra liên tiếp ở nhiều tỉnh thành trong thời gian gần đây cho thấy “quái xế” đã nhờn thuốc. Nhiều BĐ không ngần ngại chỉ rõ: “Chừng nào còn tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” theo công thức: bắt - phạt - trả xe - thả về, thì đừng mong dẹp được quái xế”.

Thay vào đó, theo BĐ, cần tăng cường hơn nữa xử lý hình sự các vụ tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, cần tịch thu phương tiện được sử dụng vào mục đích đua xe trái phép, sung công quỹ để sử dụng quỹ này làm kinh phí tuyên truyền về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Nên coi là hiểm họa

Theo BĐ Paul Lữ, những “quái xế” đua xe trái phép đa phần là thanh thiếu niên . Do vậy, cần đặt vấn đề trách nhiệm quản lý những thanh thiếu niên này đối với gia đình, địa phương mà “quái xế” cư trú; cũng như kêu gọi người dân báo tin cho cơ quan chức năng biết khi có dấu hiệu nhen nhóm tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép.

Còn BĐ Thi Nguyễn chia sẻ: “Tôi có người quen bị tai nạn giao thông do những kẻ đua xe trái phép gây ra cách đây nhiều năm. Do vậy, khi nhìn thấy hình ảnh thanh thiếu niên tụ tập, chặn đường để đua xe trái phép được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, nỗi căm hận trong tôi lại dâng lên. Càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng những kẻ này khai tụ tập đua xe trái phép để “lấy số”, khoe “chiến tích” trên mạng xã hội để bán phụ tùng xe máy, hoặc quảng bá cho “lò” độ xe. Cần phải điều chỉnh điều khoản pháp luật liên quan đến hành vi đua xe trái phép theo hướng tăng mức phạt tù lên nhiều năm hơn nữa đối với những kẻ này. Nên coi đây là hiểm họa vì kéo theo nhiều hệ lụy cho an ninh trật tự, xã hội”.