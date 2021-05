Đà Nẵng: Giải tán nhóm 'quái xế' tụ tập trên đèo Hải Vân dịp lễ 30.4 - 1.5

Trước đó, chiều 30.4, hàng chục " quái xế " tụ tập “biểu diễn”, chạy xe tốc độ cao, nẹt bô , lạng lách… trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và "phóng" lên đèo Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu). Công an Q.Liên Chiểu phối hợp Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng), Công an P.Hòa Hiệp Bắc tổ chức phối hợp vây bắt nhóm "quái xế".