Quân đội sẵn sàng dùng máy bay trực thăng cứu trợ hàng không vùng lũ miền Trung

Bão số 6 gió giật cấp 10 sắp đổ bộ miền Trung, tiếp tục gây mưa cực lớn

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6 kết hợp không khí lạnh, từ nay đến ngày 13 - 10, ở các tỉnh trung Trung bộ và nam Trung bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam từ 400 - 600 mm, có nơi trên 600mm, các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi từ 300 - 500mm, các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên từ 200 - 400mm. Ở Nam Hà Tĩnh và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa từ từ 200 - 300mm.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương không chủ quan trước cơn bão số 6 Ảnh Phạm Ngọc Hà

Trước dự báo bão số 6 tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung , ông Nguyễn Hữu Hùng, Cục phó Cục cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết để ứng phó với bão số 6, quân đội đã huy động hơn 200.000 người ứng trực tại các khu vực để giúp dân.

Theo đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Bộ Quốc phòng cũng đã chuẩn bị, sẵn sàng phương án đảm bảo thông tin cho quân khu 4, quân khu 5 để ứng phó với điều kiện địa hình bị chia cắt. “Bộ Quốc phòng sẵn sàng phương án cứu trợ bằng hàng không, sử dụng máy bay trực thăng để tiếp cận các khu vực bị chia cắt dài ngày”, đại tá Hùng nói.

