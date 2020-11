Quân khuyển biên phòng: Nhiệm vụ bí mật

Đầu tháng 3.1959, chiến sĩ Lê Xuân Toản được chuyển từ Trung đoàn 259 sang công an nhân dân vũ trang. Chưa kịp làm quen với đơn vị mới, cuối tháng 11.1959 ông lại nhận lệnh sang khu C500 Thanh Xuân, Hà Đông làm nhiệm vụ “đặc biệt bí mật”. “Cứ nghĩ sẽ được học đặc nhiệm - đặc công, ai dè sáng 15.12.1959 dự lễ khai giảng, mới biết mình là quân số Đội 24, được chọn đào tạo khóa 1 huấn luyện viên (HLV) sử dụng chó nghiệp vụ của công an nhân dân vũ trang, do đại tá Karasupva (anh hùng Liên Xô) làm giáo viên”, ông Toản cười kể lại.

Không chỉ ông Toản mà hơn 30 cán bộ, chiến sĩ được chọn lựa về “Đội 24” đều bất ngờ. Không ít người tâm tư bởi năm 1959, Quân đội Nhân dân Viêt Nam được xây dựng theo hướng chính quy, nhiều cán bộ, chiến sĩ được chọn lựa đi đào tạo sĩ quan, tạo nguồn xây dựng các đơn vị chủ lực mạnh...; trong khi anh em “được chọn về Đội 24” chỉ đơn giản là “dạy chó, học trường chó”, nhưng vẫn phải giữ bí mật tuyệt đối về công việc. Thậm chí khi đưa chó đi làm nhiệm vụ, cần thiết lắm mới báo cáo bằng điện và phải nhờ đài của đơn vị hoặc lên đồn biên phòng chuyển về cấp trên, không được điện rõ và bằng đường bưu điện...

Ấm ức vậy, nhưng các cán bộ, chiến sĩ được chọn vẫn phải bắt tay vào công việc, bởi cấp trên quán triệt “cả quân đội là cái đồng hồ, chúng ta có là đinh vít thì cũng có ích, giúp cho đồng hồ chạy”. Những ngày đầu học tập, cả lớp chỉ có 2 con chó do chuyên gia mang từ Liên Xô sang, mang tên là Dức và Eliza, nên học viên chỉ nhìn chó là chính. Mấy tháng sau, mua được chó trong dân, việc thực hành theo giáo viên cũng chỉ là nhìn theo động tác. “Có một phiên dịch, nhưng chỉ biết giao tiếp, nên chuyên gia nói gì cũng chịu. Chúng tôi thấy ông ấy ấn đầu chó thì cũng ấn. Họ vỗ lưng chó nói: “Khơ ra sô! Khơ ra sô!”, mãi cũng hiểu là khen “Tốt! Tốt!”, thiếu tá Lê Xuân Toản, nguyên học viên khóa 1 (1959 - 1960), Trường trung cấp 24, nhớ lại và cười: “Chúng tôi cứ tập dần thành quen. Ấn chó mãi thì chúng cũng phải ngồi. Sau chuyên gia vẽ tranh minh họa, mới học nhanh”.

Đầu tháng 10.1960, khóa 2 huấn luyện chó nghiệp vụ biên phòng khai giảng với yêu cầu của cấp trên là 100 chó và 100 học viên. Tuy nhiên, do mới chỉ có 22 chó trong nước và 20 con do Liên Xô cung cấp, nên phải huy động, tìm mua từ các tỉnh và trong dân. Tiêu chí mua chó nghiệp vụ được đúc rút “to to, tây tây” và các HLV phải lần mò khắp các tỉnh tìm kiếm. Nhiều nhất là ở Nông trường Châu Phi, Ba Vì do chỗ này có nhiều hàng binh Pháp sau chiến dịch Điện Biên Phủ không hồi hương, ở lại lập nghiệp. “Thích nhất là tìm được loại lông mốc, đuôi cong. Số này huấn luyện nhanh, chứ không như chó nhập từ Liên Xô, Đức đã không phù hợp thời tiết , ăn uống lại chỉ đồ ngon”, ông Toản kể lại.