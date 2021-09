Quảng cáo tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc

Ngày 22.8, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Dung (32 tuổi, ngụ Q.4) về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng, lực lượng nghiệp vụ Công an TP phát hiện tài khoản Facebook “Kim Zunf” đăng tin cung cấp “dịch vụ tiêm vắc xin Covid-19” tại TP.HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP đã truy tìm ra chủ tài khoản Facebook “Kim Zunf” tên thật là Lê Thị Kim Dung và bắt quả tang khi Dung đang tổ chức cho 2 người đến tiêm vắc xin tại Trường mầm non 10, P.10, Q.11. Làm việc với công an, Dung khai nhận nhờ vào mối quan hệ cá nhân, Dung có thể sắp xếp, cung cấp các suất tiêm vắc xin Covid-19 với giá từ 2 - 4 triệu đồng/liều. Dung đăng thông tin lên mạng và ai có nhu cầu thì gửi thông tin cá nhân để Dung lập danh sách rồi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Dung để thanh toán. Đến khi bị bắt, Dung đã tổ chức trót lọt cho 21 trường hợp không thuộc danh sách tiêm vắc xin trên địa bàn Q.11 và thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.