Công an TP.HCM thông tin về vụ gây rối tại Trại tạm giam Chí Hòa

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của số bị can, phạm nhân liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời, chuyển một số bị can, phạm nhân về Trại giam T30 (H.Củ Chi) mới được xây dựng hoàn thiện để thực hiện giãn cách, phòng chống dịch bệnh Covid-19 , cải thiện điều kiện sinh hoạt cho can phạm nhân.